Зеленски покани Радев в Киев

Пресслужба на МС Румен Радев се среща за втори път за по-малко от месец с Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски покани премиера Румен Радев да посети Украйна. Двамата се срещнаха в Анкара, където се събраха лидерите на страните-членки на НАТО.

Те са обсъдили най-вече енергийно сътрудничество, става ясно от прессъобщението на МС и от пост в Телеграм на Зеленски.

"Важна среща за двустранното ни сътрудничество с министър-председателя на България Румен Радев. Нашите страни се нуждаят от силни отношения и днес обсъдихме това. По-специално, енергийните въпроси: можем да реализираме много заедно, най-вече по отношение на втечнения природен газ (LNG). Зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно партньорите да имат алтернативи. Румен говори за дипломатическите си контакти и какво прави България за сигурността в Черно море. Договорихме се екипите да поддържат връзка. Поканих министър-председателя в Украйна. Благодаря", написа Зеленски в Телеграм.

Прессъобщението на българското правителство беше много лаконично. "Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата", пише в него.

Миналата седмица премиерът Румен Радев каза в парламента, че България няма да продава реакторите за АЕЦ "Белене" на Украйна. Вместо това е предложил двете страни да построят заедно АЕЦ "Белене" с европейски средства, а после България да доставя атомен ток на Украйна. Не е ясно как е реагирал Зеленски на тази "оферта", но прави впечатление, че тази тема отсъства от прессъобщенията на двете страни.