Радев предложил на Зеленски заедно да строят АЕЦ "Белене"

Фейсбук "Прогресивна България" явно ще се опита да възкреси злополучния проект АЕЦ "Белене". Румен Радев призна, че е отказал на президента Зеленски сделка за двата руски реактора, вместо това му предложил сътрудничество.

България няма да продава реактори на Украйна. Вместо това двете страни да построят заедно АЕЦ "Белене" с европейски средства, а после България да доставя атомен ток на Украйна, е предложил премиерът Румен Радев на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски миналия месец. Това се разбра от негов отговор на парламентарен въпрос. Не е ясно как е реагирал Зеленски на тази "оферта".

Премиерът заговори за съдбата на оборудването на АЕЦ "Белене" във връзка с питане от "Възраждане" смята ли да анулира 10-годишното споразумение с Украйна, подписано от служебния премиер Андрей Гюров, което обхваща сътрудничеството в различни сфери, вкл. и в енергетиката.

"По отношение на реакторите пише: да се продължат разговорите за възможността за продажба на реакторите на Украйна. Продължих разговорите с президента Зеленски миналия месец. Той настина предложи отново да закупят реакторите. Аз му предложих друго -

дайте ние и вие, заедно с европейски средства,

да изградим АЕЦ "Белене" с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния. Разговорите ще продължат, но това е нашата позиция", заяви премиерът Радев пред депутатите в София.

България се отказа от проекта АЕЦ "Белене" още през 2012 г. - най-вече заради неясноти около финансирането. Оттогава закупеното от Русия оборудване събира прах "в кашони" (до думите на бившия премиер Бойко Борисов). След нахлуването на Русия в Украйна и налагането на западните санкции срещу агресора Народното събрание възложи да изпълнителната власт да проведе преговори за продажба на двата ненужни реактора. При управлението на ГЕРБ с БСП и ИТН се надигна съпротива срещу такава сделка - съвсем в крак с неодобрението на Кремъл.

И ето че сега "Прогресивна България" продължава този курс. Вече се очертава и съвсем ясно тактиката на Радевото управление - малодушно шикалкавене. Премиерът не е посмял да каже на Зеленски категорично "не" за реакторите, а е дал "алтернативно предложение" за сътрудничество. Това не е отказ, но звучи като забиване на темата в "шеста глуха" - със залъгалки за европейско финансиране, с украински пари, руска технология и при прослувотото неумение на българската държава да развива сложни мегапроекти.

Тактиката "шикалкавене"

пролича и в обясненията на премиера за 10-годишното споразумение с Украйна, подписано на 30 март от служебното правителство на Андрей Гюров. Макар да реагира остро още в деня на подписването му, оказва се, че Радев не смята да го анулира. Не смята и да го задвижи обаче - стана ясно от увъртения му отговор на въпроса на партия "Възраждане", която се опитва да прокара през парламента решение за анулиране на документа.

"Не, няма да анулираме това споразумение. "Независимо кой го е подписал дадено споразумение, то е подписано от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право. България не може да дава такива сигнали, както и Гърция не анулира Преспанското споразумение след изборите", каза Радев от парламентарната трибуна. От следващите думи му се разбра, че няма да атакува споразумението, защото без последващи конкретни действия то е само сбор от намерения и пожелания.

В документа няма "никаква конкретика, няма действия, няма обеми на нещо за предоставяне, няма срокове". "Ако сте чели това споразумение внимателно, ще видите следното: "да се проучат възможностите за предоставяне на помощ, да се идентифицират потенциални начини за подкрепа". Всичко е в такъв дух. Няма конкретни ангажименти, пише "според нашите възможности". Ние ще продължим да проучваме и да идентифицираме", каза Румен Радев.