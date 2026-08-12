Свързани фирми пробваха нагла схема за фотоволтаици

Четири свързани дружества са се опитали да спечелят крупно финансиране по процедура за изграждане на нови фотоволтаични системи и съоръжения за съхранение по фонда за “Справедлив преход”. Фирмите са подали проекти за изграждане на фотоволтаични инсталации с цел търговия с мощност от по 4,9MW, като са представили фалшиви становища от преносния оператор “ЕСО” за присъединяване към мрежата. Допустимата стойност само на 1 проект е 6.5 млн. лв.

Случаят е интересен и с друго - дружествата са кандидатствали за изграждане на фотоволтаици върху един и същ терен, като са подали идентични проекти. Проверка на “Сега” назад във времето показа, че това е прилагано като подход неведнъж и същите и други, свързани с тях дружества, са печелели почти идентични проекти по други процедури.

ЕСО : Никога не сме издавали тези документи

Наличието на фалшиви документи е било установено при проверката за допустимост на проектите. Резултати от тази проверка бяха публикувани миналата седмица. От таблицата става ясно, че 12 от общо 33 проекта не са допуснати до следващ етап заради неизпълнени условия. Именно липсата на документ за присъединяване към електроразпределителната мрежа е основната причина за отстраняване на фирмите. От тях се искаше да представят един от три възможни документа - заверено копие от валидно становище за присъединяване, валиден предварителен договор или валиден действащ договор за присъединяване.

При 4 проекта се оказва, че фирмите не просто не са изпълнили това условие, а са представили фалшиви документи. Конкурсната комисия установява, че фирмите “Ингилиз груп”, “Идеал България”, “Ингилиз Бранд Интернешънъл” и “Ингилиз Трейд Къмпани” са внесли становище за присъединяване от ЕСО, вместо от “Електроразпределение Юг”, както изискват правилата при проекти под 10 MW. И четирите становища са издадени на една и съща дата - 29 юни. При насрещна проверка в ЕСО оттам отговарят, че операторът никога не е издавал становища с такива изходящи номера, те не съществуват в деловодната система и не са съставяни и подписвани от дружеството.

“Сега” реши да провери допълнително тези дружества и около тях изскачат още много интересни подробности.

Фотоволтаичните системи са планирани да се изграждат на един и същ имот

От информацията за отстраняване на четирите дружества става ясно, че те всъщност са кандидатствали за изграждане на фотоволтаични системи на един и същи имот. Справка в имотния регистър показва, че имотът е придобит от фирма “Идеал България” след обявяването на процедурата. Тя бе открита през декември, 2025 г., а имотът е купен на 20 март, 2026 г. Инетерсно е, че е ползван ипотечен заем, като "Ингилиз груп" е съдлъжник по него. Това е 4 дни преди изтичането на срока за кандидатстване по процедурата.

На 26 май, 2026 г. - тоест след крайния срок за кандидатстване 24 март, “Идеал България” е учредила право на строеж на фотоволтаична централа на части от имота на трите дружества - на “Ингилиз груп” в югоизточната част, на “Ингилиз трейд къмпани” - в северозападната, на “Ингилиз бранд интернешънъл” - в североизточната. Не е ясно какво са декларирали фирмите при предаването на проектите по линия на имота, защото процедурата изисква към момента на кандидатстване фирмата да е собственик на въпросния имот или да има учредено право на строеж върху него. В случая такова не е имало.

Между “Ингилиз груп”, “Ингилиз трейд къмпани” и “Ингилиз бранд интернешънъл” има преки връзки. Това са дружества, част от фамилен бизнес около Гюрсел Ингилизов, собственик на фабрика за производство на обувки в Пещера. “Идеал България” също се занимава с производство на обувки, но тук собствеността е между Исмаил Лютов и Уфук Чакър.

Има спечелени и други почти огледални проекти

Проверка в информационната система за управление на европейските фондове показва, че тези дружества не кандидатстват за пръв път заедно с близки по съдържание проекти. Схемата за подаване на проекти за сгради в един и същ имот се е повторила и по друга процедура - за енергийно обновяване на производствени сгради. Тук се използа производствен имот на “Ингилиз груп”, като фирмата учредява на ред компании право на строеж за саниране на негови като собственост сгради в имота. Учредено е такова право на компаниите “Хийт дизайн”, “Кедър дизайн”, “Бегс енд ледърдс”, последната свързана с фамилия Ингилизов.

Много интереси огледални проекти има и по други европрограми. Така например и “Идеал България”, и “Ингилиз груп” са спечелили проекти за разработване на иновации по програма “Конкурентоспособност”. “Ингилиз груп” печели проект за 340 142 евро със съфинансирането, за въвеждане на “новост на световно ниво” за разработване на еко калъп със сложен механизъм. “Идеал България” печели по същата програма проект за 251 038 евро, за въвеждане на “новост на световно ниво” за разработване иновативен многослоен сложен табан за обувки с канали.

По сходен начин са много близки проектите по друга схема - този път не за разработване, а за внедряване на иновации. “Ингилиз груп” печели проект за 510 473 евро със съфинансирането за внедряване на иновация - дигитализация и автоматизация на процеса на асемблиране на обувните изделия. “Идеал България” е с проект за 301 662 евро за внедряване на софтуерно приложение за дизайн, форматиране и моделиране на елхи за табани и дигитализация на други процеси. По този проект “Ингилиз груп” работи с “Интернешънъл технолоджи сълюшънс ейджънси”, в който собственик е бил Уфук Чакър, съсобственик на “Идеал България”. В момента “Интернешънъл технолоджи сълюшънс ейджънси” се управлява от Север Авджибашиев, който на свой ред е управител на “Хийт пропърти”, свързана с “Хийт Дизайн” от проекта за енергийното саниране.

Има немалко спечелени проекти и по предходните оперативни програми.









