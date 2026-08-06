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Туроператор остави стотици унгарци без почивка в Слънчев бряг

"Робинзон турс" е регистрирана в София и веднъж вече е прекратявала дейност

06 Авг. 2026

Втори голям туроператор спря дейност насред летния туристически сезон.

Софийската компания „Робинзон турс“ остави стотици унгарски туристи без платените им почивки в Слънчев бряг.

Преди по-малко от месец словашкият туроператор Solvex, който от 26 години води туристи (основно словаци) по българското Черноморие, обяви неплатежоспособност.

Докато при Solvex процедурата по несъстоятелност се движи по каналния ред с ясна застрахователна линия (застрахователят Colonnade Insurance пое разходите по прибирането туристите и обезщетенията), при „Робинзон турс“ ситуацията ескалира в скандал с пълен отказ от комуникация и изключени телефони, разказаха потърпевши пред "ОFFnews".

На 1 август 2026 г., регистрираната в София „Робинзон турс“ ЕООД на унгареца Арон Якоч е изпратила масови съобщения на клиентите си: „Моля, не отивайте на летището, за съжаление сме принудени да отменим пътуването ви“. И действително чартърният полет от Будапеща до Бургас на 1 август е отменен, както и полетът за 3 август -  от Дебрецен до Бургас.

От „Робинзон турс“ прекъсват фирмените си телефони, а в официален имейл от 2 август компанията директно обявява, че няма да отговаря на повиквания.

Пострадалите унгарски граждани бързо са организирали Facebook „Група за ощетените от Робинзон турс пътници“, която за дни е събрала над 660 членове. Анулирани са резервациите им в хотели в Слънчев бряг, за които семействата са платили суми от порядъка на 3540 евро за 14-дневни all-inclusive пакети.

Туристите, които вече са се намирали в България, са извозени вместо със самолет с автобуси обратно до Унгария през Сърбия. При това мнозина от тях са били без международни паспорти, тъй като са очаквали да летят по вътрешноевропейски линии, за които се изисква само лична карта.

Журналистически проверки показват, че „Робинзон турс“ притежават активна застраховка „Отговорност на туроператора“. Проблемът обаче е, че лимитът й е 125 хил. лв. - сума абсолютно недостатъчна да покрие щетите на над 600 потърпевши, т.е. те биха получили само част от парите, преведени за провалената почивка в Слънчев бряг. 

Унгарски медии припомниха, че в миналото "Робинзон турс", регистриран в Унгария,  вече е изпадал в затруднено положение. През 2020 г., поради ограниченията за пътуване по време на коронавирус, компанията обяви прекратяване на дейността си, а пътниците трябваше да получат обезщетение въз основа на застрахователното покритие. По-късно "Робинзон турс" отново се появи на туристическия пазар в Унгария и обяви оферти за 2026 г., сред които и чартърни пътувания до България.

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Ключови думи:

туроператор, фалит

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