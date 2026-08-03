При дефицит в Аржентина депутати и министри остават без заплати

Докато в България управляващите кършат пръсти колко е зле положението и как е невъзможно да се направи нормален бюджет, президентът на Аржентина продължава дръзките си реформи за дисциплиниране на държавните разходи и на инфлацията.

С нов пакет от законодателни промени Хавиер Милей директно обвързва заплатите на политиците и висшите чиновници със състоянието на хазната. Ако няколко месеца подред правителството допуска бюджетен дефицит, депутати, министри, кметове, шефове на агенции и прочее просто нямат да получават възнаграждения, предвижда пакетът "Милей". Има още конкретни дисциплиниращи текстове, които ще се задействат автоматично, ако политиците не успяват да съобразяват разходите с приходите.

В края на юли аржентинският президент представи т. нар. "фискални белезници" - пакет от нови мерки, които трябва да гарантират бюджет без дефицити. В основата е механизмът на автоматичен shut down -

задействане на "шалтера" за разходите



Ако държавният бюджет излезе на червено и поддържа дефицит в продължение на няколко поредни месеца, конгресът в кракът срок (броени седмици) трябва да наложи корекции. Ако мерки няма или те не сработят, автоматично се задейства спиране на всички несъществени дейности на държавната администрация. Замразяват се пускането на нови обществени поръчки и назначенията в администрацията. Прекратяват се и финансовите трансфери към аржентински провинции.

Шалтерът се спуска и за високите етажи на властта, включително за самия президент, вицепрезидента, министрите, депутатите и т.н. - всички те не получават заплати, докато дефицитът в бюджета не бъде елиминиран.

"Фискалните белезници" включват и забрана Аржентинската централна банка да финансира правителството (бюджета) пряко - чрез печатане на пари, и индиректно - чрез изкупуване на държавни ценни книжа.

Предвижда се и прехвърляне на част от капиталовите разходи към частния сектор. Правителството трябва да свие държавните инвестиции в инфраструктура до санитарния минимум - 0.7% от БВП. Всички разходи за големи пътни проекти - ново строителство, ремонти, поддръжка се пренасочват чрез концесии към частния сектор, за да не обременяват бюджета.

"Белезниците" са следващ етап от реформите на президента -

след "резачката".

Благодарение на рязането на бюджетни разходи Милей успя да снижи чудовищната инфлация от над 200% точно преди да спечели изборите до 33% сега.

Тежките мерки, включващи замразяване и съкращаване на пенсии и заплати, костваха много от рейтинга му, но президентът, твърдо решен да излекува финансите и икономиката на страната, не плаща данък "популизъм" и продължава напред. За разлика от нашата Илияна Йотова, която си затвори очите за безобразния бюджет на правителството с раздути разходи и близо 6% дефицит, президентът на Аржентина няколко пъти наложи вето върху законопр оекти на Конгреса за повишаване на заплатите в държавните университети и на пенсиите. Мотивът му бе ясен - биха застрашили фискалната стабилност.

Паралели

На Милей му отне 20 месеца, за да сведе бюджетния дефицит от 5% до нула, като сега иска да "бетонира" дисциплината с новия пакет от мерки. При това аржентинският държавен глава няма комфорта, с който разполагат управляващите в България. У нас премиерът Радев има зад гърба си президента Йотова и силно мнозинство в парламента и би могъл да поведе смели реформи, но не го прави. Партията на Милей няма силно мнозинство и въпреки това той успява да наложи болезнени, но необходими мерки.

След години на икономически и финансови кризи през 2025 г. Аржентина постигна отличните 4.4% ръст на БВП. Преди дни шефът Международният валутен фонд освободи нов транш от около 1 млрд. долара в подкрепа на страната, а шефът на МВФ Кристалина Георгиева поздрави Милей за реформите. Moody's стана поредната агенция след S&P Global и Fitch, която повиши кредитния рейтинг на Аржентина.