Аржентинският президент получи вот на доверие на изборите

Противно на прогнозите, партията на Хавиер Милей спечели междинния вот и ще продължи реформите

Днес, 08:19
Въпреки скандалите от последните месеци, аржентинският президент Хавиер Милей получи вот на доверие от избирателите
Ултралибералният президент на Аржентина Хавиер Милей получи категоричен вот на доверие да продължи реформите си след убедителната си победа на междинните избори с малко над 40% от гласовете в цялата страна, предават световните агенции. Неговата партия La Libertad Avanza получи 40,8% от гласовете при преброени 97% от гласовете и се очаква почти да утрои депутатите си, без да достигне абсолютно мнозинство. Според прогнози на Хавиер Милей неговият блок от депутати ще се увеличи от 37 на 101 (от 257 депутати), а броят на сенаторите му – от шест на 20, от общо 72 сенатори. 

Перонистката опозиция получава 24.5% на изборите.

Резултатът, който противоречи на много социологически проучвания, е огромно облекчение за правителството, тъй като несигурността около изборите постави аржентинската икономика и песото под силен натиск. Това доведе до обещанието за масивна помощ от до 40 млрд. долара от американския съюзник Доналд Тръмп. „Поздравявам президента Хавиер Милей за убедителната му победа в Аржентина. Той върши чудесна работа! Нашето доверие в него беше оправдано от народа на Аржентина“, написа Тръмп в платформата си Truth Social тази сутрин.

Милей обеща да напредва по пътя на реформите и да построи „Великата Аржентина“. "Тези избори са потвърждение на мандата, който получихме през 2023 г. за президентските избори, за да продължим напред по реформаторския път“, заяви Хавиер Милей пред своите поддръжници в избирателния си щаб в Буенос Айрес. Той допълни, че ще има ремонт на кабинета, при който ще има министри и от центристката PRO партия, водена от бившия президент Маурицио Макри.

Хавиер Милей се яви на изборите с безспорен успех в битката срещу инфлацията, която беше намалена за 20 месеца от над 200% до 31,8% на годишна база, и балансиран бюджет, невиждан от 14 години. Но неговата „най-голяма фискална корекция в историята“ – както той обича да повтаря – доведе до загуба на над 200 000 работни места, фалит на около 18 000 фирми и до забавяне на икономическата активност. 

В перонистката опозиция, обезсърчена и видимо все още невъзстановена от шока на Милей през 2023 г., преобладаващото настроение беше разочарование и „чувството, че това, което печели, е безразличието". "Не знам какво друго да кажа“, оплака се 61-годишният Мариано, един от активистите, събрани под прозорците на бившия президент (2007-2015) Кристина Кирхнер, на 72 години, сега осъдена, чиято звезда избледнява все повече.

Избирателната активност е 67,9% и е почти най-ниската на избори от завръщането на демокрацията през 1983 г.

