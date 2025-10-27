Аржентинският президент получи вот на доверие на изборите

Ултралибералният президент на Аржентина Хавиер Милей получи категоричен вот на доверие да продължи реформите си след убедителната си победа на междинните избори с малко над 40% от гласовете в цялата страна, предават световните агенции. Неговата партия La Libertad Avanza получи 40,8% от гласовете при преброени 97% от гласовете и се очаква почти да утрои депутатите си, без да достигне абсолютно мнозинство. Според прогнози на Хавиер Милей неговият блок от депутати ще се увеличи от 37 на 101 (от 257 депутати), а броят на сенаторите му – от шест на 20, от общо 72 сенатори.

Перонистката опозиция получава 24.5% на изборите.

Резултатът, който противоречи на много социологически проучвания, е огромно облекчение за правителството, тъй като несигурността около изборите постави аржентинската икономика и песото под силен натиск. Това доведе до обещанието за масивна помощ от до 40 млрд. долара от американския съюзник Доналд Тръмп. „Поздравявам президента Хавиер Милей за убедителната му победа в Аржентина. Той върши чудесна работа! Нашето доверие в него беше оправдано от народа на Аржентина“, написа Тръмп в платформата си Truth Social тази сутрин.

Милей обеща да напредва по пътя на реформите и да построи „Великата Аржентина“. "Тези избори са потвърждение на мандата, който получихме през 2023 г. за президентските избори, за да продължим напред по реформаторския път“, заяви Хавиер Милей пред своите поддръжници в избирателния си щаб в Буенос Айрес. Той допълни, че ще има ремонт на кабинета, при който ще има министри и от центристката PRO партия, водена от бившия президент Маурицио Макри.

Хавиер Милей се яви на изборите с безспорен успех в битката срещу инфлацията, която беше намалена за 20 месеца от над 200% до 31,8% на годишна база, и балансиран бюджет, невиждан от 14 години. Но неговата „най-голяма фискална корекция в историята“ – както той обича да повтаря – доведе до загуба на над 200 000 работни места, фалит на около 18 000 фирми и до забавяне на икономическата активност.

В перонистката опозиция, обезсърчена и видимо все още невъзстановена от шока на Милей през 2023 г., преобладаващото настроение беше разочарование и „чувството, че това, което печели, е безразличието". "Не знам какво друго да кажа“, оплака се 61-годишният Мариано, един от активистите, събрани под прозорците на бившия президент (2007-2015) Кристина Кирхнер, на 72 години, сега осъдена, чиято звезда избледнява все повече.

Избирателната активност е 67,9% и е почти най-ниската на избори от завръщането на демокрацията през 1983 г.