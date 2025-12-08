Медия без
Тръмп усилва натиска върху Зеленски

Украинският президент твърди, че все още има разминавания по териториалните въпроси

08 Дек. 2025Обновена
EPA/BGNES
Тръмп не е доволен от Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предадоха световните агенции.

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите. 

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп. 

Зеленски заяви, че участниците в преговорите, които обсъждат мирната инициатива на САЩ, все още се разминават в мненията си по териториалния въпрос, пише Bloomberg, позовавайки се на телефонно интервю със Зеленски.

Заявлението му прозвуча, след като Тръмп изрази разочарование от позицията на Киев относно плана за прекратяване на войната в Украйна.

Елементи от плана на САЩ изискват допълнително обсъждане по редица „деликатни въпроси“, включително гаранциите за сигурност за пострадалата от войната страна и контрола над източните региони, казва Зеленски в интервюто.

Британският премиер Киър Стармър ще посрещне Зеленски днес в Лондон за обсъждания на плановете за мир в Украйна, предадоха Пи Ей Медия и ДПА, съобщи БТА.

В срещата ще участват още френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц. Очаква се фокусът да е върху това какъв да бъде отговорът на американските предложения за прекратяване на войната в Украйна.

През уикенда Зеленски каза, че е обсъдил "следващите стъпки" със съветници на американския президент Доналд Тръмп и че е "решен да продължи да работи добросъвестно".

Украйна и европейските ѝ съюзници вероятно ще настояват на това евентуално спиране на огъня да бъде договорено с гаранции както от САЩ, така и от "коалицията на желаещите", водена от Великобритания и Франция.

 

