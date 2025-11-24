Тръмп, Зеленски и Европа са сигурни: Мирът е близо!

Президентите на САЩ и Украйна, както и европейски лидери изразиха увереност, че мирните преговори ще завършат успешно и войната на Русия скоро ще завърши. Доналд Тръмп заяви, че изпраща специалният си пратеник Стив Уиткоф за финални преговори в Москва, в същото време секретаря по отбраната Дан Дрискол ще преговаря с украинските политици в Киев.

Съюзниците на Украйна пък приеха решение да работят със съществуващия американски мирен план, а не да съставят алтернативен документ - това заяви британският премиер Киър Стармър. Два дни по-рано, докато американската и украинската делегации преговаряха в Женева, Reuters и The Telegraph публикуваха две версии на европейски алтернативен мирен план. Въпреки че никой не отрече наличието на европейска позиция, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че въобще не е виждал подобен документ.

От украински източници стана ясно, че САЩ въобще не са пожелали да разглеждат европейския поглед на нещата, а са настоявали да се работи само и единствено върху плана на Тръмп.

Очевидно решението за отказ от втори план е било взето днес от "Коалицията на желаещите", която се събра онлайн за да обсъди състоянието на преговорите.

Стармър заяви днес, че за Лондон много точки от плана на Тръмп са неприемливи, а тъй като някои неща засягат страните-членки на НАТО, то и те трябва да одобрят окончателния вариант на мирния документ.

Украйна е постигнала съгласие със САЩ по условията за бъдещо мирно споразумение с Русия, заяви американски представител, цитиран от телевизиите CNN, ABC и CBS. По думите му, остават за допълнително изясняване само "дребни детайли". Три въпроса са висящи, смята CNN. Първият засяга доброволното изтегляне на украинците от Донбас. Вторият - числеността на Въоръжените сили на Украйна. Третият спорен въпрос е искането Украйна да се откаже от стремежите си да стане член на НАТО.

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев вижда “много перспективи” за мир във връзка с войната между Украйна и Русия след преговорите между украинската и американската делегация през уикенда в Женева, предадоха Ройтерс и ДПА.

Зеленски иска да се срещне с президента Тръмп "възможно най-скоро" – вероятно около Деня на благодарността – за да финализират съвместно споразумение между САЩ и Украйна относно условията за прекратяване на войната, съобщи пред Axios ръководителят на кабинета на Зеленски, Андрий Ермак. Зеленски иска да преговаря по въпроса за териториалните отстъпки лично с Тръмп, каза Ермак. Тръмп обаче няма да е в Белия дом - неговата програма предвижда да напусне Вашингтон във вторник и да прекара времето до неделя в Мар-а-Лаго.

Мирното споразумение за Украйна е много близко, заяви американският президент Доналд Тръмп по време на тържество във връзка с предстоящия Ден на благодарността.

САЩ преговаряха днес с Русия в Абу Даби - секретарят на армията на САЩ Дан Дрискол пристигна в столицата на ОАЕ, за да се срещне с представители на Москва, съобщиха по-рано днес CBS News и Financial Times.

От руска страна в преговорите участват шефът на разузнаването Сергей Наришкин и началника на главното управление на Генщаба Костюков, съобщи Axios.

Според тях Дрискол се е срещнал с руската делегация предишната вечер, следващият кръг от преговори е насрочен за днес. Американски служител уточнил пред CBS News, че срещата на 25 ноември е насрочена "за обсъждане на мирния процес и бързо придвижване на мирните преговори напред". Според източници, Дрискол представя на руснаците плана от 19 точки, около който САЩ са дебатирали с украинската делегация в Женева.

Даниел Дрискол вероятно ще бъде назначен за нов специален пратеник на президента Тръмп, който ще отговаря за преговорите с Украйна с Русия. Подробности за състава на делегацията не се дават.

Медиите уточняват, че украинската страна е знаела за срещата САЩ-Русия. Освен това, според източниците на Financial Times, в Абу Даби също се очаква среща на Дрискол с началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че по-голямата част от точките в плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна вече са съгласувани, остават само "няколко различия“. "Тук всички са оптимистично настроени по отношение на това, което се случи в Женева“, заяви говорителят на Белия дом Каролин Левит.