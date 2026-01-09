US агенти отново простреляха граждани при акция за мигранти

Федерални агенти на САЩ раниха двама души при акция за имигранти в Портланд, Орегон, само ден, след като агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) застреляха 37-годишна жена в колата ѝ по време на операция в Минеаполис.

"Двама души са в болница след стрелба с участието на федерални агенти. Разбираме засилените емоции и напрежение, които мнозина изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля общността да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече“, каза началникът на полицията в Портланд Боб Дей.

A US immigration agent shot and wounded a man and a woman in Portland, Oregon, authorities said, leading local officials to call for calm given public outrage over the ICE shooting death of a Minnesota woman a day earlier https://t.co/WDGHOeR786 pic.twitter.com/UuKpaI7QCx — Reuters (@Reuters) 9 януари 2026 г.

Малко по-късно ФБР заяви, че разследва стрелбата, в която са участвали агенти на Митническа и гранична защита на САЩ. А министерството на вътрешната сигурност (DHS) обяви, че инцидентът е станал в 14:19 ч. местно време, докато агенти на граничния патрул на САЩ са извършвали целенасочена проверка на превозни средства. Ранените са мъж и жена.

„В превозното средства е имало венецуелски нелегален имигрант, свързан с транснационалната мрежа за проституция „Трен де Арагуа“ и замесен в неотдавнашна стрелба в Портланд - се казва още в изявлението на DHS. - Когато агентите са се представили, шофьорът е използвал оръжие и се опитал да ги прегази. Страхувайки се за живота и безопасността си, агент е произвел защитен изстрел. Шофьорът е потеглил с пътника, бягайки от местопроизшествието."

Към момента не се разкрива самоличността на двамата простреляни. Полицията съобщи, че са били открити на няколко пресечки от мястото на стрелбата. „Служителите са им поставили турникет и са извикали спешен медицински екип, преди да бъдат откарани в болница", се казва в изявлението, като се добавя, че „състоянието им е неизвестно“.

Медии в САЩ цитират полицейски източници, според които простреляните са били семейна двойка.

Окръжният прокурор на Портланд Нейтън Васкес пристигна на мястото на стрелбата и заяви, че е там, „за да наблюдава, да съдейства и да се увери, че има задълбочено и пълно разследване“. Той обеща да гарантира, че „доказателствата са напълно запазени и се надяваме да можем да получим всички факти за случилото се тук днес“.

Кметът на Портланд Кийт Уилсън, който е демократ, призова Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) да спре всички операции в града, докато трае разследването.

„Знаем какво се е случило тук според федералното правителство. Беше време, когато можеше да им вярваме на думата. Това време отдавна отмина. Администрацията се опитва да ни раздели, да настрои общностите една срещу друга. Портланд, сега е моментът да се държим заедно," каза той.

Часове след стрелбата в Портланд хора се събраха на протест, а срещу тях се изправиха тежко въоръжени полицейски екипи. Те се опитаха да разчитят пътя със сила и се стигна до сблъсъци.

LIVE at ICE Protest in Portland after CBP involved shooting https://t.co/6p2K6D3fvZ — oceanplot (@oceanplot) 9 януари 2026 г.

Предния ден в Портланд имаше и протест заради смъртта на 37-годишната Рене Никол Гууд в Минеаполис и полицията арестува един от протестиращите, защото е заплашил друг човек с нож. Протести имаше и на други места, като най-големият протест бе в Минеаполис, където хиляди скандираха срещу насилието и настояха изпратените 2000 федерални служители в града да напуснат. Демонстрации бяха свикани и в Ню Йорк, Чикаго, Сиатъл, Финикс, Орландо и Кълъмбъс.

Губернаторът на щата Орегон Тина Котек директно обвини администрацията на Тръмп в насърчаване на среда на беззаконие, призовавайки за пълно и цялостно разследване и пауза във федералните мерки срещу имиграцията.

„Всички сме разтърсени и възмутени от поредното ужасно, ненужно, насилствено събитие, предизвикано от безразсъдната програма на администрацията на Тръмп“, каза Котек.