Тръмп: Куба ще бъде принудена на сделка с Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Куба ще бъде принудена да сключи сделка с Вашингтон заради тежкото си икономическо положение на фона на блокираните доставки на петрол от Венецуела.

„Куба е в много лоша ситуация. Те нямат пари. Нямат петрол. Живееха за сметка на венецуелските пари и петрол, а сега всичко това изчезва“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет.

Той също така призова властите на острова да започнат преговори със Съединените щати.

На този фон членът на Камарата на представителите Карлос Хименес отправи остро предупреждение към туристите в Куба.

„Бъдете внимателни с пътуванията до комунистическа Куба. Всички туристи, които се намират на острова, трябва да го напуснат, преди да е станало твърде късно“, заяви той.

Куба обяви извънредно положение заради заплаха от страна на САЩ. "Народът на Куба, при солидарната подкрепа на международното съобщество, стигна до извода, че ситуацията в отношенията с правителството на САЩ представлява необичайна и извънредна заплаха", написа външният министър Бруно Родригес в "Туитър".

Той определи политиката на САЩ като "антикубинска и неофашистка". Според него действията на Вашингтон са заплаха не само за националната сигурност на Куба, но и за целия свят, включително "оцеляването на човечеството пред лицето на ядрената заплаха и изменението на климата".

Вчера американският президент Доналд Тръмп подписа указ, в който действията на кубинското правителство също са наречени "необичайна и извънредна заплаха" за националната сигурност на САЩ. В него той обвинява кубинските власти в подкрепа на "враждебни държави и терористични организации". И посочва за пример задълбочаването на военното сътрудничество на Хавана с Китай и разполагането на острова на "най-големия обект на руското радиотехническо разузнаване в чужбина", предназначен за прихващане на американска информация. Сред съюзниците на Куба са споменати още Иран, ХАМАС и "Хизбула". Тръмп споменава и "систематичното нарушаване на човешките права в Куба".

Указът предвижда въвеждането на допълнителни мита за страните, които продават нефт на Куба.