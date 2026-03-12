Терорист от "Ислямска държава" атакува университет в САЩ

Два атентата бяха осъществени в САЩ вчера - в синагога и университет, като и двата завършиха със смъртта на нападателите.

Въоръжен мъж е открил огън в кампуса на университета "Олд Доминиън" в Норфък, щата Вирджиния, като е ранил двама души, преди да бъде застрелян. Стрелбата е започнала в сградата "Констънт Хол" - център на бизнесколежа към университета., в който учат близо 24 000 студенти.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че стрелбата се разследва като терористичен акт. "Стрелецът е мъртъв, благодарение на смели студенти, които са се намесили и са го неутрализирали - действия, които, без съмнение, са спасили живота на други, заедно с бързата реакция на правоохранителните органи", написа Пател.

ФБР съобщи официално, че мъжът е свързан с екстремистката групировка "Ислямска държава". Той е бил арестуван през 2016 г. и е признал, че се е опитвал да предостави материална подкрепа на групировката. Осъден е бил на затвор през 2017 г. и освободен през 2024 г. Според ФБР, при нападението стрелецът е викал "Аллаху Акбар" ("Бог е велик").

При друг опит за атентат въоръжен мъж се вряза с автомобил в реформистката синагога „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд. Инцидентът, започнал около 12:30 ч. местно време, завърши със смъртта на нападателя след престрелка с охраната на храма.

Началникът на полицията в Уест Блумфийлд Дейл Йънг заяви, че заподозреният е „пробил сградата“ и „влязъл през вратите с автомобил“, като записите от видеонаблюдението показват как превозното средство „се движи целенасочено по коридора“. Нападателят е излязъл от колата с пушка и охраната вътре в синагогата е „влязла в престрелка" с него. Властите заявиха, че има двама ранени, освен убития терорист. Превозното средство се е запалило вътре в сградата. Тялото на заподозрения е силно изгоряло.

По-късно атентаторът бе идентифициран като 41-годишен натурализиран американски гражданин, роден в Ливан, заявиха федералните власти. Името му е Айман Мохамад Газали и е пристигнал в САЩ през 2011 г. с имигрантска виза като съпруг на гражданка на САЩ, заради което е получил американско гражданство през 2016 г., съобщи Министерството на вътрешната сигурност.

Дженифър Рънян, специален агент, ръководещ местния офис на Федералното бюро за разследване в Детройт, определи инцидента като „дълбоко тревожен и трагичен” и каза, че ФБР води разследването. Федералното бюро за разследване смята престъплението за „целенасочен акт на насилие срещу еврейската общност“, заяви Рънян на пресконференция.

Разследващите все още не са установили евентуалния мотив за престъплението. „Какво е подтикнало този човек да действа, трябва да се установи чрез разследването“, каза шерифът на окръг Оуклънд Майк Бушард. По думите му никой от персонала на синагогата, учителите или 140-те малки деца в центъра за занимания не е пострадал.

Полицията в Блумфийлд потвърди, че училищата в района са поставени под блокада като предпазна мярка. Полицията в съседния град Ан Арбър също обяви, че засилва патрулите около местните молитвени домове и училища. „Молим гражданите да стоят далеч от района, за да позволят на полицията да действа“, се казва в изявление на щатската полиция.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за нападението в синагогата „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд, Мичиган, според прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит. „Президентът е запознат със стрелбата в Мичиган“, каза Ливит пред Fox News. В същото време главният прокурор Пам Бонди заяви, че федерални агенти оказват съдействие на местните власти на мястото на инцидента.

Кметът на Ню Йорк, Зохран Мамдани, осъди нападението срещу „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд, Мичиган, наричайки го акт на „антисемитско насилие“. „Нападението срещу 'Темпъл Израел' в Уест Блумфийлд, Мичиган, е ужасяващо“, написа Мамдани в X. „Мислите ми са с конгрегацията и всички, които са разтърсени от този акт на антисемитско насилие.“ Мамдани заяви, че като предпазна мярка полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) ще продължи да разполага засилени патрули около еврейски религиозни и културни институции в петте района на града.