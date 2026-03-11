Медия без
Запрянов: Гърция включи "Пейтриът" и покри България

САЩ не са искали от България базиране на самолети за операцията си срещу Иран, твърди още военният министър

11 Март 2026Обновена
Атанас Запрянов
БГНЕС
Атанас Запрянов

Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече от 16 часа в дежурство и имаме пълно покритие. Това заяви пред журналисти в парламента служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той участва в заседанието на ресорната комисия по отбрана.

Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал, съобщиха Министерството на отбраната на 6 март. Същият ден министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас съобщи, че страната ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия.

Утре се очаква гръцкият военен министър да е на посещение в България. Двама високопоставени гръцки военни са вече дислоцирани в България и координират работата на "Пейтриът" с българската ПВО. 

Запрянов обяви, че между България и Гърция има споразумение за презгранични военни операции, което дава възможност за безпроблемни съвместни бойни дежурства на изтребители на територия на двете страни. Това означава, че самолетите могат спокойно да влизат и излизат през границите.

Запрянов обяви също, че България не е давала ракети на никой, че ПВО ракетите са си у нас, че противовъздушната ни отбрана е много добре подготвена и участват в защитата.

Българският военен министър заяви, че САЩ не са отправяли искания за базиране на самолети, които да използват в операцията си срещу Иран. Запрянов каза още, че такива не се очакват. Повод за въпроса стана новината, че Вашингтон е отправил такова искане към Румъния

Военният министър каза и, че присъствието на американските военни самолети на летището в София е разрешено до 31 май, но работи за евентуално тяхно преместване. "Идеята на служебния премиер е да се намали натоварването на летището в София, защото след 15 април се увеличава броят на полетите. Тази задача не е толкова спешна, но ще работим, за да я реализираме, обясни Запрянов.

Междувременно парламентарната комисия по отбрана прие с 13 гласа "за", 2 "против" и 2 "въздържал се" законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.. Преди това служебният министър на отбраната Атанас Запрянов апелира членовете на комисията да подкрепят удължителния бюджет, включително и в частта SAFE. 

Министър Запрянов обясни пред народните представители значението на удължения бюджет в частта SAFE. Той уточни и че до края на май месец трябва да се сключат договорите от държавите, които са рамкови държави. 

В законопроекта е посочено, че на 11 февруари 2026 г. Съветът на ЕС взе решение за изпълнение за отпускане на финансовата помощ за България по Инструмента на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост". Финансовата помощ под формата на държавен заем в размер на 3,2 млрд. евро ще осигури изпълнението на Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по SAFE (Национален план), одобрен с Решение  № 823 на Министерския съвет от 2025 г.

Амбицията на Европейската комисия (ЕК) е подписване на Споразумението за заем и на Оперативното споразумение през март 2026 г., което ще позволи да започне процесът по изпълнение на националните ангажименти по SAFE и да се осигури авансовото финансиране в размер на 15% от общата сума на одобрената за България финансова помощ през април 2026 г.

Използването на финансова помощ от Механизма SAFE предоставя възможност за ускорена модернизация на българските въоръжени сили, като се облекчи натискът върху ликвидната позиция на бюджета на страната чрез използване на новите инициативи на Европейския съюз за подкрепа на значителните инвестиции в отбраната.

