Pixabay Днес румънският Национален съвет по сигурност решава да позволи ли разполагането на американски военни и изтребители в Констанца

САЩ са поискали от Румъния да разположи на авиобаза край Констанца изтребители и военни за удари срещу Иран, съобщава телевизионният канал Digi24, позовавайки се на източници.

Въпросът ще бъде разгледан днес на заседание на Висшия съвет за национална отбрана.

Digi24 припомня, че едва в края на октомври 2025 г. САЩ са уведомили Румъния за намаляване на числеността на своите войски в базата "Михаил Когълничану". Тогава бе съобщено, че в Румъния ще останат около 2300 американски военнослужещи. 700 ще бъдат изтеглени.

„Нашата база се намира сравнително близо до този район и може да бъде използвана, ако конфликтът с Иран продължи или се проточи в обозримо бъдеще. Това е пряко свързано с нашето положение на картата и текущия конфликт“, заявил бившият министър на външните работи Адриан Чиорояну пред телевизията.

Миналата година стана ясно, че базата „Михаил Когълничану“, която се намира недалеч от България, се превръща в най-голямата военновъздушна база на НАТО в Европа, която има за цел да защитава югоизточния фланг на алианса от Русия. Разширяването на базата, която е разположена в окръг Кюстенджа/Констанца и носи името на известен румънски либерален политик от ХІХ век, ще струва 2,5 млрд. долара. Тя ще бъде на площ 2,8 хиляди хектара и в нея ще могат да бъдат дислоцирани 10 000 военнослужещи.