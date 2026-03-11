Тръмп: Иран е добре дошъл на световното по футбол

ЕПА/БГНЕС Джани Инфантино демонстрира добри отношения с Доналд Тръмп, дори учреди Награда на ФИФА за мир и му я връчи през декември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че Иран е „добре дошъл“ да участва в световното първенство по футбол това лято, въпреки че двете страни са във война. Това обяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

В публикация в "Инстаграм" той съобщи, че се е срещнал с Тръмп, за да обсъдят подготовката за турнира, който започва на 11 юни и чийто домакини са САЩ, Канада и Мексико.

"Тази вечер се срещнах с президента на САЩ Доналд Дж. Тръмп, за да обсъдим подготовката за предстоящото световно първенство по футбол и нарастващото вълнение, тъй като то ще започне само след 93 дни. Говорихме и за настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският отбор се класира за участие. По време на дискусиите президентът Тръмп повтори, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в САЩ - написа Инфантино. - Всички ние се нуждаем от събитие като световното първенство по футбол, което да обединява хората сега повече от всякога, и искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му, тъй като това показва за пореден път, че футболът обединява света".

Миналата седмица пред Politico Тръмп заяви: „Наистина не ми пука“ на въпроса за дали Иран ще участва на Мондиал 2026.

След атаката на американски израелски войски по Иран президентът на местната футболна федерация Мехди Тадж пък бе цитиран да казва: „Сигурното е, че след тези атаки е трудно да гледаме на световното първенство с надежда.“

На този напрегнат фон Австралия издаде общо шест хуманитарни визи на членове на женския футболен отбор на Иран поради опасения за тяхната безопасност при завръщане в страната им. Първоначално министърът по миграцията Тони Бърк обяви за пет футболистки, а след това стана ясно, че още две жени от тима са поискали убежище - една от състезателките и член на техническия екип.

По-късно Бърк съобщи, че едната от двете е променила решението си и е избрала да се завърне в Иран с отбора.

„Тя е говорила с някои от съотборничките си, които си тръгнаха, и е променила решението си - каза той на изслушване в парламента. - В Австралия хората могат да променят решението си. Ние уважаваме контекста, в който тя е взела това решение. За съжаление, тя е била посъветвана от съотборничките си и треньора да се свърже с иранското посолство и да бъде взета. В резултат на това иранското посолство е научило местоположението и на другите, които избраха да останат. Веднага дадох инструкция да бъдат преместени и това беше разгледано незабавно".