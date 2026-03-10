Медия без
Четвърти съдебен състав призна Лечева за председател на БОК

Софийски градски съд отхвърли и жалбата на бившия борец Живко Вангелов

Днес, 11:35
Весела Лечева бе призната официално от МОК и от неговия президент Кърсти Ковънтри
Весела Лечева бе призната официално от МОК и от неговия президент Кърсти Ковънтри

Четвърти съдебен състав потвърди за легитимен избора на Весела Лечева за председател на БОК и гласуването за управляващите органи на олимпийския комитет на общото събрание от 19 март 2025 г.

С решение от днес по търговско дело №598/2025 г., подписано от съдия Валерия Диева, Софийски градски съд (СГС), отхвърля предявените от Живко Вангелов искове за отмяна на решенията на общото събрание на БОК. Като индивидуален член на БОК двукратния световен шампион и олимпийски вицешампион по борба от Сеул 1988 оспорваше избора на Лечева и избора на нови Изпълнително бюро и Контролен съвет.

Според иска на Вангелов, събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – поради неизпращане на покани до всички членове по пощата или имейл; неспазване на 20-дневния срок за номиниране на кандидат за председател; участие на представители без надлежна представителна власт; допускане на нередности при легитимацията на делегати; и неправилно провеждане на тайното гласуване чрез гласуване „анблок“ за състава на колективните органи.

На практика съвсем същите са мотивите и в останалите, заведени срещу решенията на събранието от 19 март 2025 искове. Три отделни съдебни състава на СГС вече отхвърлиха такива жалби - на 26 февруари тази на конфедерацията по кикбокс и муай тай; на 17 ноември 2025 г. тази на федерацията по щанги (федерацията е обжалвала това решение); а в края на октомври на федерацията по бадминтон и присъединените като трети лица помагачи Живко Вангелов и Пламен Кръстев (те двамата са страни и по два други иска).

Така "резултатът" по отношение общо 7-те жалби стана 4:1 в полза на Весела Лечева и нейния екип (две тепърва ще се разглеждат). Досега има само едно решение на СГС в полза на свалената като председател на БОК на 19 март Стефка Костадинова. То е от 19 декември, на съдия Весела Трайкова Живкова Офицерска, по делото, заведено от генсека на БОК при Костадинова - Белчо Горанов, и индивидуалните членове на БОК Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Това решение пък е обжалвано от екипа на Лечева пред Апелативния съд на София.

