БОК утвърди 20 спортисти за Милано Кортина 2026

12 мъже и 8 жени ще представят страната ни на XXV зимни олимпийски игри

Днес, 15:10
Фигуристката Александра Фейгин (в средата) очаква да научи кой мъж ще я придружава като втори знаменосец за България на церемонията по откриване на игрите на 6 февруари.
БОК
20 български олимпийци бяха утвърдени от изпълнителното бюро на БОК за участие в XXV зимни игри в Милано Кортина 2026 (6-22 февруари). Страната ни ще бъде представена в шест вида спорт - алпийски ски, биатлон, ски бягане, ски скокове, сноуборд и фигурно пързаляне.

Делегацията от спортисти ще включва общо 12 мъже и 8 жени. С пълни отбори България ще участва в състезанията по биатлон - по четирима състезатели при двата пола. Втората най-голяма група са сноубордистите - трима мъже и една жена. Скиорите са трима в алпийските и четирима в северните дисциплини - трима бегачи и един скачач.

Съставът на българския отбор е с пет души по-голям в сравнение с предишната зимна олимпиада в Пекин 2022, когато изпратихме 15 олимпийци в китайската столица. За последен път повече наши спортисти участваха на зимни игри в ПьонгЧанг 2018 - 21 състезатели.

Вчера от БОК обявиха, че единият от двамата български знаменосци по време на церемонията по откриване на стадион "Сан Сиро" в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин. Мъжът знаменосец ще бъде определен допълнително, в зависимост от състезателната програма и възможностите за присъствие. Ето и пълния списък на българските спортисти с квоти за Милано Кортина 2026:

Биатлон:

Владимир Илиев, Благой Тодев, Константин Василев, Антон Синапов, Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова

Сноуборд:

Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова

Алпийски ски:

Алберт Попов, Калин Златков и Анина Цурбриген 

Ски бягане:

Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова

Ски скокове:

Владимир Зографски

Фигурно пързаляне:

Александра Фейгин

 

