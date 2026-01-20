БОК утвърди 20 спортисти за Милано Кортина 2026

20 български олимпийци бяха утвърдени от изпълнителното бюро на БОК за участие в XXV зимни игри в Милано Кортина 2026 (6-22 февруари). Страната ни ще бъде представена в шест вида спорт - алпийски ски, биатлон, ски бягане, ски скокове, сноуборд и фигурно пързаляне.
Делегацията от спортисти ще включва общо 12 мъже и 8 жени. С пълни отбори България ще участва в състезанията по биатлон - по четирима състезатели при двата пола. Втората най-голяма група са сноубордистите - трима мъже и една жена. Скиорите са трима в алпийските и четирима в северните дисциплини - трима бегачи и един скачач.
Съставът на българския отбор е с пет души по-голям в сравнение с предишната зимна олимпиада в Пекин 2022, когато изпратихме 15 олимпийци в китайската столица. За последен път повече наши спортисти участваха на зимни игри в ПьонгЧанг 2018 - 21 състезатели.
Вчера от БОК обявиха, че единият от двамата български знаменосци по време на церемонията по откриване на стадион "Сан Сиро" в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин. Мъжът знаменосец ще бъде определен допълнително, в зависимост от състезателната програма и възможностите за присъствие. Ето и пълния списък на българските спортисти с квоти за Милано Кортина 2026:
Биатлон:
Владимир Илиев, Благой Тодев, Константин Василев, Антон Синапов, Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова
Сноуборд:
Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова
Алпийски ски:
Алберт Попов, Калин Златков и Анина Цурбриген
Ски бягане:
Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова
Ски скокове:
Владимир Зографски
Фигурно пързаляне:
Александра Фейгин