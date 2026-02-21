Лора Христова завърши игрите с ново класиране в Топ 15

Лора Христова е новият спортен спортен герой на България на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026. И в последното си индивидуално състезание 22-годишната биатлонистка от Троян до последно бе в зоната на медалите и накара стотици хиляди да съпреживяват пред ТВ екраните.

В масовия старт на 12.5 км Лора се движеше на второ място след перфектни първи три стрелби. И България мечтаеше за още един медал, с оглед стрелковата статистика, която сочеше, че тя е не е свалила само 1 мишена от общо 55 изстрела към момента. За съжаление с последните 5 куршума Лора допусна две грешки и трябваше да прави две наказателни обиколки от по 150 метра. Това я отпрати на 14-о място, с изоставане от 1:21.9 мин. след победителката Осеан Мишелон (Фр).

На тези игри обаче Христова, освен че сензационно спечели бронзов медал на 15 км, бе в Топ 15 във всички останали индивидуални състезания - 11-а в спринта, 7-а на преследването, 14-а в масовия старт.

Много силно се представи и 28-годишната Милена Тодорова, която също доби право да е сред най-добрите 30 биатлонистки, допускани до масовия старт. Другата представителка на троянската школа по биатлон направи 5 грешки в стрелбата и завърши 20-а, с изоставане от 1:56.3 мин. Преди това тя се класира 4-а в спринта (на 16 секунди от бронза), и 14-а в преследването.

Лора и Милена всъщност пренаписаха историята на женския ни биатлон, защото никога досега не бе имало две българки в олимпийски масов старт. Тази дисциплина бе включена в програмата за първи път в Торино 2006 и тогава участва Екатерина Дафовска, като се класира 8-а. Във всяко от следващите издания на олимпийските игри нито една националка не успя да влезе сред елитните 30, за да участва, а в Милано Кортина 2026 те бяха дори две и сложиха чудесен край на българското участие въобще.

Олимпийската шампионка Осеан Мишелон също прави две наказателни обиколки заради две несвалени мишени, но със супербързо ски бягане изпревари по последната обиколка лидерката към момента Тереза Воборникова (Чех, 1 гр.) и грабна златния медал с време 37:18.1 мин. Жулия Симон (1 гр.) също задмина Воборникова накрая и донесе още четвърто сребърно и общо 13-о отличие за Франция в биатлона.

Воборникова пък направи Чехия едва осмата страна с олимпийски медал в този спорт на игрите в Милано Кортина 2026. България, Чехия, Германия и Финландия завършиха с по 1 бронз на 5-о място в таблицата. Франция е №1 с 13 отличия (6-4-3), следвана от Норвегия с 11 (3-5-3), Швеция с 3 (1-1-1) и Италия с 2 (1-1-0).