ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 18 ФЕВРУАРИ



ПРИЗЬОРИ



Ски бягане

Отборен спринт (жени): 1. Швеция (Йона Сундлинг, Мая Далквист) - 20:29,99 мин.; 2. Швейцария (Надя Келин, Надин Фендрих) - +1,40 сек.; 3. Германия (Лаура Гимлер, Колета Ридзек) - +5,87 сек.

Отборен спринт (мъже): 1. Норвегия (Ейнар Хедегарт, Йоханес Клаебо) - 18:28,9 мин.; 2. САЩ (Бен Огдън, Гъс Шумахер) - +1,4 сек.; 3. Италия (Елия Барп, Федерико Пелегрино) - +3,3 сек.; ... 22. България (Марио Матиканов, Даниел Пешков ) - +32,49 сек. в квалификацията



Сноуборд

Слоупстайл (мъже): 1. Су Имин (Китай) - 82,41 т.; 2. Тайга Хасегава (Япония) - 82,13 т.; 3. Джейк Кантър (САЩ) - 79,36 т.

Слоупстайл (жени): 1. Мари Фукада (Япония) - 87,83 т.; 2. Зои Садовски Синот (Нова Зеландия) - 87,48 т.; 3. Кокомо Мурасе (Япония) - 85,80 т.



Алпийски ски

Слалом (жени): 1. Микаела Шифрин (САЩ) - 1:39,10 мин.; 2. Камий Раст (Швейцария) - +1,50 сек.; 3. Анна Свен Ларсон (Швеция) - +1,71 сек.; ... 41. Анина Цурбриген - +10,70 сек.



Ски свободен стил

Акробатика (жени): 1. Сю Мънтао (Китай) - 112,90 т.; Даниел Скот (Австралия) - 102,17 т.; 3. Ци Шао (Китай) - 101,90 т.



Биатлон

4х6 км щафета (жени): 1. Франция (Камий Бене, Лу Жанмоно, Осеан Мишелон, Жулия Симон) - 1:10:22,7 ч. (1 грешка + 6 допълнителни патрона); 2. Швеция (Лин Гестблом, Анна Магнусон, Елвира Йоберг, Ханна Йоберг) - +51,3 сек. (1+7); 3. Норвегия (Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кнотен, Марен Киркеайде) - +1:07,6 мин. (0+7); ... 12. България (Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Валентина Димитрова) - +4:27,2 мин. (2+10)



Шорттрек

3000 м щафета (жени): 22:00 ч.

500 м (мъже): 22:32 ч.

РЕЗУЛТАТИ



Кърлинг

Жени, групова фаза: Китай - Дания 7:8; САЩ - Великобритания 7:8; Швеция - Южна Корея 3:8 (7 енда); Великобритания - Япония 20:05 ч.; Швейцария - Дания 20:05 ч.; Канада - Италия 20:05 ч.; Китай - Швеция 20:05 ч.

Мъже, групова фаза: Италия - Канада 3:8 (7 енда); Китай - Чехия 5:10 (9 енда); Норвегия - Швейцария 4:10 (8 енда); САЩ - Великобритания 2:9 (6 енда)



Хокей на лед

Мъже, 1/4-финали: Словакия - Германия 6:2; Канада - Чехия 17:40 ч.; Финландия - Швейцария 19:10 ч.; САЩ - Швеция 22:10 ч.

