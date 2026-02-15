Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 16 ФЕВРУАРИ

16 Февр. 2026Обновена

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
12
7
9
28
2.
Италия
8
4
11
23
3.
САЩ
8
6
5
19
4.
Нидерландия
6
5
1
12
5.
Австрия
5
7
3
15
6.
Швеция 
5
5
1
11
7.
Швейцария
5
2
3
10
8.
Германия
4
7
6
17
9.
Франция
4
7
4
15
10.
Япония
4
5
9
18
11.
Австралия
3
1
1
5
  12.
Великобритания
3
0
0
3
13.
Канада
2
4
5
11
14.
Чехия
2
2
0
4
15.
Словения
2
1
1
4
16.
Корея
1
2
3
6
17.
Бразилия
1
0
0
1
 
Казахстан
1
0
0
1
19.
Китай
0
3
2
5
20.
Полша
0
3
1
4
21.
Латвия
0
1
1
2
 
Нова Зеландия
0
1
1
2
23.
Грузия
0
1
0
1
24.
Финландия
0
0
3
3
25.
БЪЛГАРИЯ
0
0
2
2
26.
Белгия
0
0
1
1
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026

Още новини по темата

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 16 ФЕВРУАРИ
16 Февр. 2026

За Алберт Попов игрите приключиха, преди да започнат
16 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 16 ФЕВРУАРИ
16 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Приказката за Бриньоне продължи с второ злато
15 Февр. 2026

Клаебо вече е шампион №1 в историята на зимните игри
15 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 15 ФЕВРУАРИ
15 Февр. 2026

Зографски направи олимпийски рекорд за България

14 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

Ново героично представяне в биатлона донесе 4-то място за България
14 Февр. 2026

Историческият първи зимен медал за Бразилия е златен
14 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 14 ФЕВРУАРИ
14 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?