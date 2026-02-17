Медия без
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 18 ФЕВРУАРИ

Днес, 17:48

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
15
8
10
33
2.
Италия
9
4
12
25
3.
САЩ
7
11
6
24
4.
Франция
6
7
4
17
5.
Швеция
6
6
3
15
6.
Нидерландия
6
6
1
13
7.
Германия
5
8
8
21
8.
Австрия
5
8
4
17
9.
Япония
5
6
11
22
10.
Швейцария
5
4
3
12
11.
Канада
3
4
5
12
  12.
Австралия
3
2
1
5
13.
Великобритания
3
0
0
3
14.
Китай
2
3
4
9
15.
Чехия
2
2
0
4
16.
Словения
2
1
1
4
17.
Корея
1
2
3
6
18.
Бразилия
1
0
0
1
 
Казахстан
1
0
0
1
20.
Полша
0
3
1
4
21.
Нова Зеландия
0
2
1
1
22.
Латвия
0
1
1
2
23.
Грузия
0
1
0
1
24.
Финландия
0
0
4
4
25.
БЪЛГАРИЯ
0
0
2
2
26.
Белгия
0
0
1
1

 

Милано Кортина 2026

