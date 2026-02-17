БФС осъди бивш национален селекционер

БГНЕС Сегашният президент на БФС Георги Иванов (вдясно) бе технически директор на федерацията, когато Младен Кръстаич (в средата) беше селекционер на мъжкия национален отбор.

Българският футболен съюз (БФС) успя да спечели делото срещу бившия селекционер на мъжкия национален отбор Младен Кръстаич и си спести плащането на 312 000 евро неустойки. За такова обезщетение претендираха сръбският треньор и асистентите му Стефан Янкович и Неманя Милинчич, които бяха в екип начело на тима на България от юли 2022 г. до 26 октомври 2023 г.

Кръстаич настояваше, че не е освободен по правилата от поста си и спечели делата пред ФИФА и Спортния арбитражен съд в Лозана (CAS). Когато стана ясно решението на CAS през август, от БФС обявиха, че случаят не е приключен и ще се обърнат към последната възможна инстанция - Швейцарския федерален съд. Сега той се произнесе в полза на футболния съюз, като отмени постановените актове на CAS и върна там казусите за ново разглеждане с указания, че решенията на Трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени.

Нещо повече - Кръстаич и останалит ищци са осъдени да заплатят на БФС направените разноски по производството.

Това дело бе най-големият воденичен камък, който завари Георги Иванов при встъпването си като президент на БФС през март 2024 г. Трябва да се отбележи обаче, че именно Иванов беше в преговорния екип по привличането на Кръстаич като национален селекционер през лятото на 2022 г. Тогава Гонзо участва в качеството си на технически директор на футболния съюз.