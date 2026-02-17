БФС осъди бивш национален селекционер

Българският футболен съюз (БФС) успя да спечели делото срещу бившия селекционер на мъжкия национален отбор Младен Кръстаич и си спести плащането на 312 000 евро неустойки. За такова обезщетение претендираха сръбският треньор и асистентите му Стефан Янкович и Неманя Милинчич, които бяха в екип начело на тима на България от юли 2022 г. до 26 октомври 2023 г.
Кръстаич настояваше, че не е освободен по правилата от поста си и спечели делата пред ФИФА и Спортния арбитражен съд в Лозана (CAS). Когато стана ясно решението на CAS през август, от БФС обявиха, че случаят не е приключен и ще се обърнат към последната възможна инстанция - Швейцарския федерален съд. Сега той се произнесе в полза на футболния съюз, като отмени постановените актове на CAS и върна там казусите за ново разглеждане с указания, че решенията на Трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени.
Нещо повече - Кръстаич и останалит ищци са осъдени да заплатят на БФС направените разноски по производството.
Това дело бе най-големият воденичен камък, който завари Георги Иванов при встъпването си като президент на БФС през март 2024 г. Трябва да се отбележи обаче, че именно Иванов беше в преговорния екип по привличането на Кръстаич като национален селекционер през лятото на 2022 г. Тогава Гонзо участва в качеството си на технически директор на футболния съюз.