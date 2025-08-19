БФС още вярва, че може да спести над 300 000 евро за Кръстаич

Уикипедия От БФС се надяват, че базираният в Лозана Върховен съд на Швейцария (на снимката) ще отмени решенията на ФИФА и Спортния арбитражен съд, които бяха в полза на Младен Кръстаич.

Ръководството на Българския футболен съюз (БФС) не е изгубило надежда, че може да се размине с плащането на над 300 000 евро компенсация към бившия селекционер на националния отбор Младен Кръстаич и асистентите му Стефан Янкович и Неманя Милинчич. БФС вече бе осъден на две инстанции да плати обезщетение на сръбския треньор и екипа му за освобождаването им през октомври 2023 г. - първо от ФИФА, а след това и от Спортния арбитражен съд (CAS), като след второто решение сумата набъбна вече на малко над 331 100 евро без арбитражните разноски.

Въпреки това от футболния съюз са отнесли трите случая в гражданско съдилище - Върховния съд на Швейцария.

"Бихме искали да информираме ясно и коректно обществеността, че относно същите дела все още няма влезли в сила съдебни актове, които окончателно да постановяват заплащането на исканите от тримата бивши треньори обезщетения. БФС своевременно е предприел необходимите регламентирани действия за защита на законните си права и интереси, като действа при спазване на приложимите законодателства и съгласно регламентациите на ФИФА. Към настоящия момент и трите дела са все още висящи пред Върховния съд на Швейцария, като се очаква тяхното разглеждане и постановяване на решения от същия върховен съдебен орган, след което БФС ще информира надлежно и своевременно обществеността относно развоя на тези съдебни дела", обявиха днес от БФС.

Този ход е последният възможен пред българската страна, като крие реален риск сумата, която трябва да се плати по трите дела да се увеличи още повече със съдебните разноски, ако решението на швейцарския съд отново бъде в полза на Младен Кръстаич и помощниците му.