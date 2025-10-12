Президентът на БФС: С тези футболисти България няма шанс да се гордее

Президентът на БФС Георги Иванов не спести острите си думи към националите след най-тежката загуба от Турция в историята ни. Той излезе от Националния стадион "Васил Левски" чак към 2:00 ч. след полунощ (б.ред. - двубоят завърши около 23:40 ч.).

"Това са играчите на националния отбор. Следствието на всичко, случило се в миналото. Всички неща, случили се в миналото, се виждат в настоящето. С тези футболисти, без да искам да се обиждат, България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си", остро заяви Иванов. И заедно с това подкани играчите да се съвземат от шока и да се представят по-достойно при гостуването във вторник срещу европейския шампион Испания. Но и предварително се презастрахова срещу евентуална нова тежка загуба: "Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно. Паднахме се в много тежка група. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на тези отбори, знаете индивидуалната класа. Каквото и да си говорим, резултатите не са добри. Понякога трябва да стигнеш дъното, за да може след това да вървиш нагоре."

Президентът на БФС хвърли вината за слабите резултати на националния отбор върху клубовете. "Ние (б.ред. - от БФС) наложихме 11 клуба да играят с 4 българи. До миналата година от 22-ма (б.ред. - в един клуб) имаше един българин и го гонеха в 50-ата минута. За да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношески школи, в материалната база. Бивши безработни футболисти направиха школи - печелят пари, работят за количество, не за качество. Защо не инвестират клубовете в собствените школи?! Бизнесът на един клуб не е да говорят за ТВ права, солидарност, спонсорски договори, а да произвеждат футболисти, които след това да бъдат продадени в големи клубове, а те да инвестират в собствени школи. Ние купуваме футболисти за 2 лева и ги продаваме за 3 лева. Ако мислите, че можем така, гледаме в различни посоки", продължи с атаката си Георги Иванов.

Своето мнение след поражението каза и техническият директор на БФС Кирил Котев: "Нашият основен проблем е самочувствието. Когато се допуснат една, две грешки и започва да се греши много често. Първото полувреме показахме това, което тренирахме. Момчетата могат, видя се, трябва да си повярват. Трябва да се работи повече и да се изчистят тези грешки. Всички имат какво да учат и ние включително."

ОЩЕ ЕДИН ДЕБЮТАНТ В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

Националите Лукас Петков ("Елверсберг", Гер) и Иван Турицов (ЦСКА) отпаднаха заради контузии от състава за гостуването срещу Испания във вторник във Валядолид. Това принуди селекционера Александър Димитров да повика още един дебютант - централният защитник на "Славия" Мартин Георгиев. Мястото на последния в младежкия национален отбор пък бе заето от Ивайло Видев ("Ботев", Пд).