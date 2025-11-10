Медия без
Още двама футболисти отпаднаха от националния отбор

ФИФА глоби БФС с 5000 франка заради публиката на "Васил Левски" срещу Турция

10 Ноем. 2025Обновена
Антон Недялков (вдясно) няма да може да изиграе 36-ия си мач за България, защото се е претоварил от програмата на "Лудогорец"
Още двама футболисти отпаднаха от националния отбор и така общо трима от списъка на селекционера Александър Димитров няма да може да играят в мачовете срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември) от световните квалификации.

В събота стана ясно, че нападателят на "Левски" Радослав Кирилов има мускулна травма и ще се възстановява поне 10 дни, а днес БФС съобщи, че защитниците Антон Недялков и Петко Христов също няма да са на разположение. Христов, който играе в италианския втородивизионен "Специя" е контузен, докато капитанът на "Лудогорец" - Недялков, се бил много претоварил физически от мачовете на разградския отбор в последните седмици.

Селекционерът Димитров е повикал само един футболист на мястото на новите двама отпадащи - бранителя на датския "Вейле" Стефан Велков.

Кирилов, Недялков и Христов се вписаха в поредицата кадрови проблеми за треньора на националния тим преди последните два мача от световните квалификации тази година. Преди това заради различни травми от сметките отпаднаха Иван Дюлгеров ("Шериф", Молд), Фабиан Нюрбергер ("Дармщад", Гер), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер), Eмил Ценов ("Оренбург", Рус) и Иван Турицов (ЦСКА).

 

ГЛОБА ЗА БФС

Същевременно ФИФА наложи глоба на БФС в размер на 5000 швейцарски франка. Санкцията е заради провинения на българските фенове по време на световната квалификация между България и Турция, която загубихме с 1:6 на националния стадион "Васил Левски" на 11 октомври.

Формалният мотив на световната централа за наказанието гласи: "Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие."

