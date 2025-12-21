БФС поиска първо място в Лигата на нациите

Българският футболен съюз (БФС) постави основна цел пред мъжкия национален отбор по футбол за 2026 г. - да спечели първо място в групата си от турнира Лига на нациите. Нашият отбор ще участва в Лига С, като ще научи съперниците в своята група на 12 февруари, когато в Брюксел ще се тегли жребият за новия сезон на надпреварата. През миналото издание тимът ни зае второ място и участва в плейоф за класиране в по-горната Лига В, но загуби с по 1:2 и двата си мача срещу Ирландия.

"Целите са победа в Лига на нациите. Там ще бъдем с отбори от нашата черга, на нашето ниво. Целта ни е да оглавим групата", заяви пред БНТ вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев.

Тази цел ще бъде и свеобразен тест за новия селекционер на националния отбор Александър Димитров, който вече заяви, че при неуспех в групата ни в Лигата на нациите сам ще напусне поста си. "Ние имаме за цел Лигата на нациите и квалификациите за Европейското първенство. Аз не съм идиот и ако видя, че нещата не се получават в Лигата на нациите, няма да чакам някой да ме сменя. Аз самият ще си тръгна, ако нямам резултати в Лигата на нациите", заяви Димитров на 18 ноември пред "Нова телевизия".

За момента няма яснота кои ще са съперниците на България за мачовете пред март, когато по план трябва да играем две контроли. В БФС има постъпило предложение за ново участие в турнир от инициативата FIFA Series, но ръководството на футболния съюз все още не е дало отговор. Страната ни вече участва на такъв турнир през март 2024 г., когато спечелихме с 1:0 срещу Танзания и завършихме 1:1 с домакина Азербайджан.

"Още не знаем с кого ще играем в първия си двубой за годината. Имаме покана за един турнир, обсъждаме варианта", потвърди Фурнаджиев.