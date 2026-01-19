Националите изведнъж се оказаха фаворити на турнира в Индонезия

СПОРТАЛ Мъжкият национален отбор по футбол на България ще замине за участие на турнира FIFA Series в Индонезия в ролята на фаворит.

Мъжкият национален отбор по футбол на България изведнъж се оказа фаворитът на предстоящия турнир FIFA Series 2026 в Индонезия, за който в петък стана ясно, че ще участва. Това се случи, след като отборът с най-предно класиране в световната ранглиста от четирите първоначално обявени - Перу (№51 в класацията за декември м.г.), се отказа от участие.

Така тимът на България, който от днес се изкачи с едно място в световната ранглиста - до №87, стана най-високо класираният тим от участващите. Следващите по ранкинг са домакините от Индонезия (№122). По-нататък е съставът на Соломоновите острови (№152), който замени Перу, а накрая е Сейнт Китс и Невис (№154).

Тепърва обаче ще се уточнява кои ще бъдат съперниците ни за двата мача, както и точните дати. До момента е ясно, че надпреварата ще се проведе в прозореца от 23 до 31 март.

Индонезия ще бъде един от деветте домакини на турнири от второто издание на FIFA Series. България взе участие и в един от турнирите от първото издание на FIFA Series - през март 2024 г. в Азербайджан. Там спечелихме с 1:0 срещу Танзания и завършихме 1:1 с домакините.

Интересното е, че селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров е работил във федерацията на Индонезия. Той бе асистент на Иван Колев от януари до декември 2007 г. при престоя на последния като наставник на държавния тим на тази страна.