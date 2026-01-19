Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Националите изведнъж се оказаха фаворити на турнира в Индонезия

Най-силният потвърден отбор - Перу, беше заместен от Соломоновите острови

Днес, 18:53
Мъжкият национален отбор по футбол на България ще замине за участие на турнира FIFA Series в Индонезия в ролята на фаворит.
СПОРТАЛ
Мъжкият национален отбор по футбол на България ще замине за участие на турнира FIFA Series в Индонезия в ролята на фаворит.

Мъжкият национален отбор по футбол на България изведнъж се оказа фаворитът на предстоящия турнир FIFA Series 2026 в Индонезия, за който в петък стана ясно, че ще участва. Това се случи, след като отборът с най-предно класиране в световната ранглиста от четирите първоначално обявени - Перу (№51 в класацията за декември м.г.), се отказа от участие.

Така тимът на България, който от днес се изкачи с едно място в световната ранглиста - до №87, стана най-високо класираният тим от участващите. Следващите по ранкинг са домакините от Индонезия (№122). По-нататък е съставът на Соломоновите острови (№152), който замени Перу, а накрая е Сейнт Китс и Невис (№154).

Тепърва обаче ще се уточнява кои ще бъдат съперниците ни за двата мача, както и точните дати. До момента е ясно, че надпреварата ще се проведе в прозореца от 23 до 31 март.

Индонезия ще бъде един от деветте домакини на турнири от второто издание на FIFA Series. България взе участие и в един от турнирите от първото издание на FIFA Series - през март 2024 г. в Азербайджан. Там спечелихме с 1:0 срещу Танзания и завършихме 1:1 с домакините.

Интересното е, че селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров е работил във федерацията на Индонезия. Той бе асистент на Иван Колев от януари до декември 2007 г. при престоя на последния като наставник на държавния тим на тази страна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мъжки национален отбор

Още новини по темата

Футболните национали ще играят на турнир в Индонезия
16 Яну. 2026

Националите поставиха най-слабия си годишен край
22 Дек. 2025

БФС поиска първо място в Лигата на нациите
21 Дек. 2025

България се върна в световния Топ 80 след снощната победа
19 Ноем. 2025

Националите стигнаха до своята сиромашка радост срещу Грузия
18 Ноем. 2025

На националите пречели напрежението и странични фактори
17 Ноем. 2025

Четвърти футболист отпадна от А отбора за последните квалификации
13 Ноем. 2025

Още двама футболисти отпаднаха от националния отбор
10 Ноем. 2025

Важен национал отпадна за последните квалификации
08 Ноем. 2025

Изненадващ дебютант смени бойкотиращия Вуцов в националния тим
07 Ноем. 2025

България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония
05 Ноем. 2025

Срещата в БФС за бойкота на Вуцов доведе до... нова среща
21 Окт. 2025

България се свлече до №91 в световния футбол
17 Окт. 2025

Бленджини: Да забравим медала и да работим!
17 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?