България се падна с най-силния водач на група в Лигата на нациите

Футболните ни национали все още чакат да разберат кой ще е последният им съперник - Люксембург или Малта

12 Февр. 2026Обновена
Трофеят в Лигата на нациите бе показан на голям екран по време на днешния жребий в Брюксел.
ЕПА/БГНЕС
Трофеят в Лигата на нациите бе показан на голям екран по време на днешния жребий в Брюксел.

Мъжкият национален отбор на България по футбол се падна в група 4 от Лига С в турнира Лига на нациите 2026/27. Съперници на тима ни ще бъдат Исландия, Естония и победителят от двойката Люксембург-Малта.

Исландците, които са 1/4-финалист от Евро 2016, бяха най-трудният от всички възможни водачи в група, които бяха в първа урна за Лига С. Останалите варианти за водачи пред България бяха Албания, Черна гора и Казахстан. Държавният ни тим бе във втора урна, като подводач на група. 

"В позицията, в която се намираме, не можем да говорим за добър или лош жребий. Това е една балансирана и конкурентна група. Смятам, че Люксембург ще победи Малта. Люксембург се развива много сериозно през последните години. Другият сериозен отбор е този на Исландия, който вече има класиране на световно първенство. Няма да бъде лесно. Нашите цели са винаги били краткосрочни и най-важно е да спечелим мача, който ни предстои. Спечелим ли всеки мач, който ни предстои, неминуемо ще излезем от това състояние и ще спечелим групата", коментира пред БНТ селекционерът на отбора ни Александър Димитров.

Държавният ни тим е играл досега 5 мача с Исландия, като има 3 победи, 1 равенство и 1 загуба. Балансът с Естония е 1 победа и 1 равенство.

Четирите отбора в групата ще се срещнат на разменено гостуване по системата "всеки срещу всеки". Победителят преминава директно в по-високата Лига В, а заелият второто място ще играе бараж, за да стигне там. Заелият последното място в групата изпада в Лига D. Мачовете за изкачване в по-високо ниво и оставане в дивизиите, както и 1/4-финалите в Лига А на турнира, ще се играят през пролетта на 2027 г.

Новост, въведена от УЕФА за предстоящия турнир, е преформатираният календар за мачове. Този път те ще се проведат в два прозореца - първият включва четири мача между 24 септември и 6 октомври, а вторият - два мача между 12 и 17 ноември. Целта на УЕФА е да намали броя на прекъсванията през клубния сезон.

Пълната програма с датите и началните часове на срещите ще бъде публикувана официално утре.

ЖРЕБИЯТ ЗА ЛИГА НА НАЦИИТЕ 2026/27

Лига А

Група 1: Франция, Италия, Белгия, Турция
Група 2: Германия, Нидерландия, Сърбия, Гърция
Група 3: Испания, Хърватия, Англия, Чехия
Група 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уелс

Лига В

Група 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Македония
Група 2: Унгария, Украйна, Грузия, Северна Ирландия
Група 3: Израел, Австрия, Ейре, Косово
Група 4: Полша, Босна и Херцеговина, Румъния, Швеция

Лига С

Група 1: Албания, Финландия, Беларус, Сан Марино
Група 2: Черна гора, Армения, Кипър, Латвия/Гибралтар
Група 3: Казахстан, Словакия, Фарьорски о-ви, Молдова
Група 4: Исландия, България, Естония, Люксембург/Малта

Лига D

Група 1: Гибралтар/Латвия, Малта/Люксембург, Андора
Група 2: Литва, Азербайджан, Лихтенщайн

 

