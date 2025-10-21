Срещата в БФС за бойкота на Вуцов доведе до... нова среща

СПОРТАЛ Вратарят Светослав Вуцов пристига за срещата в БФС, която бе организирана заради обявения от него бойкот на националния отбор.

Бъдещето на вратаря Светослав Вуцов в националния отбор по футбол остава обвито в мъгла. Той обяви в петък, че се оттегля временно от държавния тим, а проведена днес среща по повод този бойкот не внесе яснота. Поне не публично.

По инициатива на президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов тази сутрин от 10:30 часа на базата в Бояна се събраха всички засегнати страни. Присъстваха самият Иванов, селекционерът на националния отбор Александър Димитров, оплакалият се от психически натиск Вуцов, както и ръководството на "Левски" в лицето на собственика Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров. Както е известно, от столичния клуб подкрепиха своя футболист в решението му.

След около два часа разговори всички си тръгнаха без да правят публични коментари. Пръв напусна Сираков, а след него - Вуцов и Боримиров.

Малко по-късно от футболния съюз разпространиха официално съобщение, в което се заявява, че ще следват нови разговори. "Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор. В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в "Левски" Божидар Митрев", се казва в позицията на БФС.

До момента Александър Димитров отрича той или човек от екипа му да са оказвали някакъв натиск на вратаря заради негово закъснение на лагера на националния отбор. За подобно отношение към Вуцов съобщи пръв Божидар Митрев.

Малко по-късно от Асоциацията на българските футболисти изразиха подкрепата си към вратаря на "Левски" и обявиха, че знаят за други подобни случаи в клубовете ни, които до момента са потулвани. По случая от синдиката на футболистите планират да внесат в БФС Етичен кодекс на поведение, който да бъде част от професионалния договор на играчите, но да засяга и поведението на треньори и ръководители в клубовете.