Турция ни би само с 2:0

"Никакъв резултат няма да ме учуди, съперникът по никакъв начин няма да подцени мача въпреки резултата от София."

Това заяви селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров в навечерието на предпоследния двубой от световните квалификации - срещу Турция.

А след поредното бледо представяне тази вечер не само той, а и феновете на националите, ако са останали въобще такива, не са учудени. Турция победи само с 2:0 (да не забравяме онова 1:6 в София на 11 октомври) и това е най-малкото, с което националният отбор се отърва на мача в Бурса - заради добри прояви на вратаря Димитър Митов и няколко пропуска на домакините от добри позиции. Срещу това българите представиха най-често хаотични отигравания и един удар на Георги Русев, който се отби в страничния стълб на вратата на домакините.

За протокола: головете за турците вкараха капитанът Хакан Чалханоглу от дузпа в 17-ата мин. и българският защитник Атанас Чернев в 83-ата (негов втори автогол в два поредни мача). Статистиката обаче е безпощадна: Турците отправиха 14 удара (5 в очертанията на вратата), а нашите национали - 4 (2). Процентът на притежание на топката бе 68:32, а ъгловите удари 9:5.

Затова пък статистиката на клетия селекционер Александър Димитров в А тима стана още по-жалка - 3 мача, 3 загуби при голова разлика 1:11. И наистина е любопитно какво още трябва да стане, за да бъде освободен той от поста, който с лека ръка му бе поверен на 24 септември.

Може би още една подобна хаотична игра след три дни, на последния мач от световните квалификации - срещу Грузия, най-после ще отвори очите на шефовете в БФС. Ама да не сме чак такива оптимисти, защото - какво толкова, тези квалификации ги отписахме отдавна, сега ще градим отбор за бъдещето. Пък за кое бъдеще, тепърва ще видим.

А настоящето? Настоящето е една жалка история: преди предстоящия последен мач националният отбор е на дъното в гр. Е без спечелена точка и с едва един отбелязан гол.

Но да не сме чак толкова черногледи - може пък на 18-и в София срещу грузинците да вкараме още един гол в тези квалификации и да хвърляме ка́пи във въздуха от радост...

Александър Димитров обаче е доволен

Напук на показаното и в този мач, и в предходните два, селекционерът Александър Димитров изрази задоволство.

"Хареса ми отношението на играчите, себераздаването. На моменти ми хареса играта в нападение, но трябва още много да работим във фаза атака. Хареса ми дисциплината и отношението и спазването на задачите в защита. Хареса ми характерът на отбора, поздравявам играчите и им благодаря за начина, по който изиграхме мача. За съжаление не успяхме да вземем точка - каза треньорът. - Набираме смелост, трябва да набираме увереност, самочувствие. Някои неща ни влияят отрицателно. При всички положения трябва да излезем с положителен резултат. Тогава ще имат играчите по-голямо самочувствие и увереност - днес дадоха всичко от себе си. Към целия отбор съм доволен от работата, която свършиха момчетата. Не искам да ги деля по единици. Малшанс и при гредата на Русев, при автогола на Чернев. Това е прокоба, която тегне над този отбор, тя не е от днес и от вчера. Има закономерности, които си ги знам."