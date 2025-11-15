Медия без
Турция ни би само с 2:0

Какво още трябва да стане, че БФС да освободи клетия Александър Димитров от селекционерския пост

15 Ноем. 2025Обновена
Двете големи звезди на турския тим Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер празнуват първия гол във вратата на България.
"Никакъв резултат няма да ме учуди, съперникът по никакъв начин няма да подцени мача въпреки резултата от София." 

Това заяви селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров в навечерието на предпоследния двубой от световните квалификации - срещу Турция. 

А след поредното бледо представяне тази вечер не само той, а и феновете на националите, ако са останали въобще такива, не са учудени. Турция победи само с 2:0 (да не забравяме онова 1:6 в София на 11 октомври) и това е най-малкото, с което националният отбор се отърва на мача в Бурса - заради добри прояви на вратаря Димитър Митов и няколко пропуска на домакините от добри позиции. Срещу това българите представиха най-често хаотични отигравания и един удар на Георги Русев, който се отби в страничния стълб на вратата на домакините.

За протокола: головете за турците вкараха капитанът Хакан Чалханоглу от дузпа в 17-ата мин. и българският защитник Атанас Чернев в 83-ата (негов втори автогол в два поредни мача). Статистиката обаче е безпощадна: Турците отправиха 14 удара (5 в очертанията на вратата), а нашите национали - 4 (2). Процентът на притежание на топката бе 68:32, а ъгловите удари 9:5.

Затова пък статистиката на клетия селекционер Александър Димитров в А тима стана още по-жалка - 3 мача, 3 загуби при голова разлика 1:11. И наистина е любопитно какво още трябва да стане, за да бъде освободен той от поста, който с лека ръка му бе поверен на 24 септември.

Може би още една подобна хаотична игра след три дни, на последния мач от световните квалификации - срещу Грузия, най-после ще отвори очите на шефовете в БФС. Ама да не сме чак такива оптимисти, защото - какво толкова, тези квалификации ги отписахме отдавна, сега ще градим отбор за бъдещето. Пък за кое бъдеще, тепърва ще видим.

А настоящето? Настоящето е една жалка история: преди предстоящия последен мач националният отбор е на дъното в гр. Е без спечелена точка и с едва един отбелязан гол. 

Но да не сме чак толкова черногледи - може пък на 18-и в София срещу грузинците да вкараме още един гол в тези квалификации и да хвърляме ка́пи във въздуха от радост...

 

Александър Димитров обаче е доволен

Напук на показаното и в този мач, и в предходните два, селекционерът Александър Димитров изрази задоволство.

"Хареса ми отношението на играчите, себераздаването. На моменти ми хареса играта в нападение, но трябва още много да работим във фаза атака. Хареса ми дисциплината и отношението и спазването на задачите в защита. Хареса ми характерът на отбора, поздравявам играчите и им благодаря за начина, по който изиграхме мача. За съжаление не успяхме да вземем точка - каза треньорът. - Набираме смелост, трябва да набираме увереност, самочувствие. Някои неща ни влияят отрицателно. При всички положения трябва да излезем с положителен резултат. Тогава ще имат играчите по-голямо самочувствие и увереност - днес дадоха всичко от себе си. Към целия отбор съм доволен от работата, която свършиха момчетата. Не искам да ги деля по единици. Малшанс и при гредата на Русев, при автогола на Чернев. Това е прокоба, която тегне над този отбор, тя не е от днес и от вчера. Има закономерности, които си ги знам."

