Жребият за плейофите трасира пътя на Италия към Мондиал 2026

Четирикратният световен шампион Италия имаше значителен късмет при жребия за плейофите за последните четири квоти от зона "Европа" за Мондиал 2026. "Адзурите" ще имат за съперник на 1/2-финалите тима на Северна Ирландия, а при успех ще срещнат победителя от двойката между Уелс и Босна и Херцеговина за решителен мач за място на световното първенство. Италия за последно игра на шампионат на планетата през 2014 г. в Бразилия, а след това не успя да се класира за турнирите в Русия и Катар. Сега жребият даде надежди за завръщане на най-големия футболен форум след 12-години пауза.
Интерес буди поток С, в който се събраха три от балканските отбори в тази фаза - Турция, Румъния и Косово. Друг от шестте балкански представители - Северна Македония, ще има доста трудна задача в поток D, където ще срещне на 1/2-финал тима на Дания. Албания пък ще има за съперник Полша в поток В.
Всички 1/2-финали ще се играят на 26 март 2026 г., а решителните финални плейофи ще са на 31 март. Победителят и в двете фази ще бъде излъчван в един мач.
ЖРЕБИЯТ ЗА ЗОНА "ЕВРОПА"
Поток "А":
1/2-финали: Италия - Северна Ирландия и Уелс - Босна и Херцеговина
Финал: Уелс/Босна и Херцеговина - Италия/Северна Ирландия
Поток "В":
1/2-финали: Украйна - Швеция и Полша - Албания
Финал: Украйна/Швеция - Полша/Албания
Поток "С":
1/2-финали: Турция - Румъния и Словакия - Косово
Финал: Словакия/Косово - Турция/Румъния
Поток "D":
1/2-финали: Дания - Северна Македония и Чехия - Ирландия
Финал: Чехия/Ирландия - Дания/Северна Македония
ШЕСТ ОТБОРА ЩЕ СПОРЯТ ЗА ДВЕ КВОТИ В МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛЕН ПЛЕЙОФ
Последните две квоти за Мондиал 2026 ще бъдат разиграни в минитурнир с участието на шест отбора. Той ще се проведе в мексиканските градове Гуадалахара и Монтерей и ще е също през март, като датите ще бъдат определени предварително. В него ще участват шест тима, като ДР Конго и Ирак получиха правото да играят директно във финалните два плейофа. Място за тях ще си оспорват останалите четири тима - Нова Каледония, Ямайка, Боливия и Суринам.
1/2-финали:
Нова Каледония - Ямайка
Боливия - Суринам
Финали:
Нова Каледония/Ямайка - ДР Конго
Боливия/Суринам - Ирак