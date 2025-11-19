Сензацията Кюрасао стана най-малката държава на световно

Туитър Футболисти и фенове на Кюрасао са се скупчили на терена на стадиона в Кингстън след историческото 0:0, класирало карибския остров на световното

Малкият карибски остров Кюрасао сензационно проби през квалификациите и се превърна в най-малката държава, класирала се някога за световно първенство по футбол.

В последния мач тимът на нидерландския треньор Дик Адвокаат направи необходимото 0:0 като гост на Ямайка, водена бившия селекционер на Англия Стив Макларън и пренаписа историята на мондиалите.

This was the moment Curaçao qualified for their FIRST EVER World Cup, as well as becoming the smallest country ever to now participate in the competition.



Look at the emotion on everyone, a real football fairytale.❤️🇨🇼 pic.twitter.com/WvCAlxthaF — george (@StokeyyG2) 19 ноември 2025 г.

Кюрасао е с площ от едва 443 кв.км и има население от 156 000 души. Досегашният рекордьор Исландия, който дебютира на Мондиал 2018, има 330 000 жители и много по-голяма площ.

Мениджърът Дик Адвокаат дори не присъства на историческия мач в Кингстън, защото му се наложи да пътува до Нидерландия по семейни причини. Той обаче също е рекордьор, защото на 78 г. ще бъде най-възрастният треньор на световно първенство. Германецът Ото Рехагел беше на 71, когато бе начело на Гърция през 2010 г.

Curaçao schrijft geschiedenis! Ploeg van Dick Advocaat plaatst zich na zinderend slot voor het WK https://t.co/EtxX7mjFre #vandaaginside pic.twitter.com/zt04R8v0bm — Vandaag Inside (@vandaaginside) 19 ноември 2025 г.

Именно през същата 2010-а Кюрасао, на 55 км от бреговете на Венецуела, стана държава в рамките на Кралство Нидерландия - след разпадането на Нидерландските Антили. Преди 10 г. отборът бе №150 в световната ранглиста на ФИФА. Сега е на 82-ро място, а България на 91-во.

Разширеният формат на Мондиал 2026 с 48 участници вместо 32, плюс факта, че домакините Канада, Мексико и САЩ се класират автоматично, дадоха на Кюрасао много по-добър шанс и така островът стана четвъртият дебютант на турнира следващото лято - присъединявайки се към Кабо Верде, Узбекистан и Йордания.

В 10 квалификационни мача Кюрасао спечели 7 и направи 3 равенства. Архитект на този успех е безспорно Адвокаат. През януари 2024 г. той пое отбора, който стана осмият национален тим в кариерата му след три пъти работа с Нидерландия, плюс ОАЕ, Южна Корея, Белгия, Русия, Сърбия и Ирак. Адвокат класира родината си на 1/4-финал в САЩ`94 и Корея на Мондиал 2006.

Треньорът събра солиден състав от играчи, родени в Нидерландия, но имащи семейни връзки, които им позволяват да играят за Кюрасао. В състава са защитникът на "Ливингстън" (Шот) Джошуа Бренет, халфът на "Родъръм" (Анг) Ар'джани Марта, нападателят на "Мидълзбро" (Авг) Сонтйе Хансен и халфът на "Шефилд Юн" Тахит Чонг, който е роден в Кюрасао и преди това е играл в "Манчестър Юн".

И още екзотика на Мондиал 2026

Към Кюрасао на световното първенство от зона КОНКАКАФ се присъединиха също Хаити и Панама.

Карибският остров Хаити за втори път се класира на световно след дебюта си в Германия 1974. В последния мач отборът победи Никарагуа с 2:0 и си подпечата визите за САЩ. Преди това се справи и с фаворита Коста Рика.

These are the scenes as the Haiti players, staff and fans find out they’ve qualified for their first World Cup in 51 YEARS…



What an achievement for them all.👏❤️🇭🇹pic.twitter.com/0ib4agxHzl — george (@StokeyyG2) 19 ноември 2025 г.

Панама също за втори път (след 2018 г.) ще играе на най-големия форум, тъй като победи с 3:0 Салвадор.

За два отбора от зона КОНКАКАФ битката все още не е завършила, тъй като Ямайка и Суринам ще играят допълнителни междуконтинентални плейофи. Ямайка ще трябва да го прави с друг селекционер, защото Стив Макларън подаде оставка веднага след 0:0 с Кюрасао.

Другите участници в междуконтиненталния плейоф са Ирак, ДР Конго, Боливия и Нова Каледония, като турнирът ще определи двама участници на Мондиал 2026.