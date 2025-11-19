Медия без
Сензацията Кюрасао стана най-малката държава на световно

Островът със 156 000 души население не допусна нито една загуба в квалификациите

Днес, 09:57
Футболисти и фенове на Кюрасао са се скупчили на терена на стадиона в Кингстън след историческото 0:0, класирало карибския остров на световното
Малкият карибски остров Кюрасао сензационно проби през квалификациите и се превърна в най-малката държава, класирала се някога за световно първенство по футбол.

В последния мач тимът на нидерландския треньор Дик Адвокаат направи необходимото 0:0 като гост на Ямайка, водена бившия селекционер на Англия Стив Макларън и пренаписа историята на мондиалите. 

Кюрасао е с площ от едва 443 кв.км и има население от 156 000 души. Досегашният рекордьор Исландия, който дебютира на Мондиал 2018, има 330 000 жители и много по-голяма площ. 

Мениджърът Дик Адвокаат дори не присъства на историческия мач в Кингстън, защото му се наложи да пътува до Нидерландия по семейни причини. Той обаче също е рекордьор, защото на 78 г. ще бъде най-възрастният треньор на световно първенство. Германецът Ото Рехагел беше на 71, когато бе начело на Гърция през 2010 г.

Именно през същата 2010-а Кюрасао, на 55 км от бреговете на Венецуела, стана държава в рамките на Кралство Нидерландия - след разпадането на Нидерландските Антили. Преди 10 г. отборът бе №150 в световната ранглиста на ФИФА. Сега е на 82-ро място, а България на 91-во.

Разширеният формат на Мондиал 2026 с 48 участници вместо 32, плюс факта, че домакините Канада, Мексико и САЩ се класират автоматично, дадоха на Кюрасао много по-добър шанс и така островът стана четвъртият дебютант на турнира следващото лято - присъединявайки се към Кабо Верде, Узбекистан и Йордания.

В 10 квалификационни мача Кюрасао спечели 7 и направи 3 равенства. Архитект на този успех е безспорно Адвокаат. През януари 2024 г. той пое отбора, който стана осмият национален тим в кариерата му след три пъти работа с Нидерландия, плюс ОАЕ, Южна Корея, Белгия, Русия, Сърбия и Ирак. Адвокат класира родината си на 1/4-финал в САЩ`94 и Корея на Мондиал 2006.

Треньорът събра солиден състав от играчи, родени в Нидерландия, но имащи семейни връзки, които им позволяват да играят за Кюрасао. В състава са защитникът на "Ливингстън" (Шот) Джошуа Бренет, халфът на "Родъръм" (Анг) Ар'джани Марта, нападателят на "Мидълзбро" (Авг) Сонтйе Хансен и халфът на "Шефилд Юн" Тахит Чонг, който е роден в Кюрасао и преди това е играл в "Манчестър Юн".

 

И още екзотика на Мондиал 2026

Към Кюрасао на световното първенство от зона КОНКАКАФ се присъединиха също Хаити и Панама.

Карибският остров Хаити за втори път се класира на световно след дебюта си в Германия 1974. В последния мач отборът победи Никарагуа с 2:0 и си подпечата визите за САЩ. Преди това се справи и с фаворита Коста Рика. 

Панама също за втори път (след 2018 г.) ще играе на най-големия форум, тъй като победи с 3:0 Салвадор.

За два отбора от зона КОНКАКАФ битката все още не е завършила, тъй като Ямайка и Суринам ще играят допълнителни междуконтинентални плейофи. Ямайка ще трябва да го прави с друг селекционер, защото Стив Макларън подаде оставка веднага след 0:0 с Кюрасао.

Другите участници в междуконтиненталния плейоф са Ирак, ДР Конго, Боливия и Нова Каледония, като турнирът ще определи двама участници на Мондиал 2026.

