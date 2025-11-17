Медия без
Норвегия стигна Мондиал 2026 след подигравка с Италия

Хеттрик на ирландец остави Унгария отново извън световното първенство

Днес, 09:04
Халфът Николо Барела (вдясно) поглежда унило към Ерлин Холанд, който ликува след първия от двата си гола за Норвегия в Милано.
Халфът Николо Барела (вдясно) поглежда унило към Ерлин Холанд, който ликува след първия от двата си гола за Норвегия в Милано.

Норвегия се класира по възможно най-убедителния начин за Мондиал 2026. В последния си мач от група I "викингите" гостуваха срещу тима на Италия, който хранеше илюзорни надежди за първото място, като за целта се нуждаеше от победа с 9 гола разлика. Мачът в Милано започна добре за домакините, които поведоха с 1:0 с гол на Франческо Еспозито в 11-ата минута. "Адзурите" запазиха този аванс до почивката, но в заключителния половин час последва крах за тях. Норвежците отбелязаха четири гола, два от тях на звездата им Ерлинг Холанд, и с победата си с 4:1 завършиха убедително на първо място с пълен актив от 24 точки. Така тимът се класира за четвърти път в историята си на световно първенство и за първи от 1998 г. насам.

"Когато видях жребия, бях почти сигурен, че Италия ще се класира за финалите. Но вместо това ние сме първи и сме много горди. По време на целия квалификационен цикъл имах високи изисквания към играчите, а те дадоха всичко от себе си и свършиха невероятна работа", заяви след мача селекционерът на Норвегия Стале Солбакен. За италианците остана надеждата да се класират за Мондиал 2026 през плейофите напролет.

"Дължим извинение на феновете. През първото полувреме бяхме истински отбор. След почивката загубихме темпо, губехме топката при изнасянето от защита и предоставяхме пространства на съперника. 40 секунди след началото на втората част те отправиха първия си точен удар и ние се уплашихме. Точно в този аспект трябва да се подобрим", каза треньорът на италианците Дженаро Гатузо.

Квота за световното първенство очаквано си осигури и отборът на Португалия, който в последния си мач от група F бе категоричен - 9:1 над Армения. В този мач домакините бяха без лидера си Кристиано Роналдо, който изтърпява наказание, но му осигуриха шесто участие на шампионата на планетата. По три гола в мача вкараха халфът на ПСЖ Жоао Невеш и капитанът на "Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандеш (две от неговите попадения бяха от дузпи).

"Днес видяхме отбора си в най-добрата му форма - решителни, подкрепящи се взаимно и изпълняващи перфектно плана си на игра", заяви селекционерът на португалците Роберто Мартинес. Самият Роналдо възкликна в социалната мрежа Х: "Класирахме се за Мондиал! Напред, Португалия!"

Изненадата в тази група, а и на вечерта поднесе отборът Ирландия, който спечели с 3:2 гостуването си срещу Унгария и измести домакините от второто място, осигурявайки си място на плейофите. Унгарците водеха с 2:1 до 80-ата минута, но нападателят на ирландците Трой Парът заби два гола до края (последният бе в 6-ата минута на допълнителното време) и така оформи хеттрик. След мача той се разплака: "Това е първият път, когато плача от години, наистина. Просто не мога да повярвам. Всички плачат. Не мисля, че някога ще имам по-добра нощ в живота си."

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група D: Азербайджан - Франция 1:3 (Дадашов 4; Матета 17, Аклиуш 30, Магомедалиев 45-авт), Украйна - Исландия 2:0 (Зубков 83, Хуцуляк 90). Крайно класиране: 1. Франция (16 т.), 2. Украйна (10), 3. Исландия (7), 4. Азербайджан (1).

Група F: Унгария - Ирландия 2:3 (Лукач 4, Варга 37; Парът 15-д, 80, 90+6), Португалия - Армения 9:1 (Вейга 7, Рамош 28, Невеш 30, 41, 81, Фернандеш 45-д, 52, 72-д, Ф. Консейсао 90; Сперциян 18). Крайно класиране: 1. Португалия (13 т.), 2. Ирландия (10), 3. Унгария (8), 4. Армения (3).

Група I: Израел - Молдова 4:1 (Тургеман 21-д, Ревиво 65, Перец 85, Бабогло 88-авт; Николаеску 37), Италия - Норвегия 1:4 (Еспозито 11; Нуса 63, Холанд 78, 79, Ларсен 90). Крайно класиране: 1. Норвегия (24 т.); 2. Италия (18), 3. Израел (12), 4. Естония (4), 5. Молдова (1).

Група К: Албания - Англия 0:2 (Кейн 74, 82), Сърбия - Латвия 2:1 (Катай 49, Станкович 60; Гутковскис 12). Крайно класиране: 1. Англия (24 т.), 2. Албания (14), 3. Сърбия (13), 4. Латвия (5), 5. Андора (1).

Ирландците са на върха на щастието след фантастичния обрат в Будапеща, а унгарците (в червени екипи) са на колене.
ЕПА/БГНЕС Ирландците са на върха на щастието след фантастичния обрат в Будапеща, а унгарците (в червени екипи) са на колене.
