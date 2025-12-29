Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Александър Николов е №2 в световния волейбол

Нападателят стана третият българин в Топ 10 на FIVB за 2025 г.

Днес, 13:16
Братята Александър и Симеон Николови са №2 и №6 в Топ 10 на най-добрите волейболисти в света за 2025 г.
FIVB
Братята Александър и Симеон Николови са №2 и №6 в Топ 10 на най-добрите волейболисти в света за 2025 г.

Голямата звезда на българския национален отбор Александър Николов е волейболист №2 в света за 2025 г. Посрещачът и диагонал на италианския "Кучине Лубе" (Чивитанова) беше представен днес на второ място в Топ 10 на международната федерация (FIVB).

22-годишният Алекс е третият българин в класацията, оповестявана поетапно в профила на FIVB в "Инстаграм". Преди нападателя като №6 в подреждането беше посочен неговият брат - разпределителят Симеон Николов, а под №8 беше обявен капитанът на националите ни - централният блокировач Алекс Грозданов.

"На клубно ниво с "Чивитанова", Алекс Николов беше постоянно присъствие през целия сезон, като помогна за спечелването на Купата на Италия и участие във финалите на Суперлигата, завършвайки втори в кампанията през 2024-25. На международната сцена, заедно с брат си Мони Николов, Алекс внесе енергия и увереност, които привлякоха повече внимание към България. От ключови изненади в Лигата на нациите, спечелвайки ценни точки в световната ранглиста, до завършването на Мондиал 2025 като топреализатор и най-добър посрещач, той изигра централна роля за достигането на България до финала за първи път от 55 години", пише Volleyball World в резюмето за Александър Николов.

Останалите известни състезатели в челната десетка към момента са италианският плеймейкър Симоне Джанели (№3), полският център Якуб Кохановски (№4), кубинецът с полски паспорт Вилфредо Леон (№5), италианският либеро Фабио Балазо (№7), словенският център Ян Козамерник (№9) и чешкият диагонал Патрик Индра (№10).

Победителят ще бъде съобщен от FIVB в последния ден от годината утре. Очаква се това да бъде италианският посрещач Алесандро Микиелето, избран през септември за най-полезен играч (MVP) на световното първенство във Филипините.

В такъв случай Италия и България ще имат по трима свои волейболисти сред десетимата най-добри в света. Именно това бяха двете страни, изправили се една срещу друга във финала на Мондиал 2025, спечелен от "скуадра адзура" с 3:1 гейма.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Александър Николов

Още новини по темата

Бившият капитан на националите спира с волейбола

27 Дек. 2025

Симеон Николов е волейболист №6 в света
26 Дек. 2025

Капитанът на България е волейболист №8 в света
24 Дек. 2025

Българска волейболистка е на 1/2-финал на клубния Мондиал 2025
11 Дек. 2025

Волейболната ШЛ започна с две "български" победи
10 Дек. 2025

"Марица" се размина с първа победа в ШЛ
02 Дек. 2025

"Левски София" отпадна от Шампионската лига по волейбол
26 Ноем. 2025

"Левски София" се нуждае от чудо за ШЛ
19 Ноем. 2025

Бризбън 2032 е новата цел за женския ни волейбол
17 Ноем. 2025

"Марица" влезе в ШЛ за 9-а поредна година
12 Ноем. 2025

Италианец пое за втори път женския волейболен отбор на България
10 Ноем. 2025

Билетите за Евроволей 2026 започват от €25
07 Ноем. 2025

България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония
05 Ноем. 2025

Александър Николов заби 30 т. и стана MVP в Италия

21 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?