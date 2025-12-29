Александър Николов е №2 в световния волейбол

FIVB Братята Александър и Симеон Николови са №2 и №6 в Топ 10 на най-добрите волейболисти в света за 2025 г.

Голямата звезда на българския национален отбор Александър Николов е волейболист №2 в света за 2025 г. Посрещачът и диагонал на италианския "Кучине Лубе" (Чивитанова) беше представен днес на второ място в Топ 10 на международната федерация (FIVB).

22-годишният Алекс е третият българин в класацията, оповестявана поетапно в профила на FIVB в "Инстаграм". Преди нападателя като №6 в подреждането беше посочен неговият брат - разпределителят Симеон Николов, а под №8 беше обявен капитанът на националите ни - централният блокировач Алекс Грозданов.

"На клубно ниво с "Чивитанова", Алекс Николов беше постоянно присъствие през целия сезон, като помогна за спечелването на Купата на Италия и участие във финалите на Суперлигата, завършвайки втори в кампанията през 2024-25. На международната сцена, заедно с брат си Мони Николов, Алекс внесе енергия и увереност, които привлякоха повече внимание към България. От ключови изненади в Лигата на нациите, спечелвайки ценни точки в световната ранглиста, до завършването на Мондиал 2025 като топреализатор и най-добър посрещач, той изигра централна роля за достигането на България до финала за първи път от 55 години", пише Volleyball World в резюмето за Александър Николов.

Останалите известни състезатели в челната десетка към момента са италианският плеймейкър Симоне Джанели (№3), полският център Якуб Кохановски (№4), кубинецът с полски паспорт Вилфредо Леон (№5), италианският либеро Фабио Балазо (№7), словенският център Ян Козамерник (№9) и чешкият диагонал Патрик Индра (№10).

Победителят ще бъде съобщен от FIVB в последния ден от годината утре. Очаква се това да бъде италианският посрещач Алесандро Микиелето, избран през септември за най-полезен играч (MVP) на световното първенство във Филипините.

В такъв случай Италия и България ще имат по трима свои волейболисти сред десетимата най-добри в света. Именно това бяха двете страни, изправили се една срещу друга във финала на Мондиал 2025, спечелен от "скуадра адзура" с 3:1 гейма.