"Марица" извоюва първа победа в ШЛ

CEV Волейболистките на "Марица" се прегръщат след поредната спечелена точка срещу "Льовалоа Пари Сен Кло" в Пловдив.

Недосегаемият отбор в женския ни волейбол - "Марица" (Пловдив), постигна първата си победа през новия сезон в Шампионската лига. Неизменният първенец на България през последното десетилетие надигра убедително френския шампион "Льовалоа Пари Сен Кло" с 3:1 (22, -18, 22, 15) за радост на около 1500 зрители в зала "Колодрума".

Най-резултатна за успеха на "жълто-сините" стана диагоналът Ива Дудова с 24 т. (2 блока), която беше избрана и за най-полезен играч (MVP) в мача. Центърът Борислава Съйкова добави 14 т. (2 аса, 2 блока), а посрещачът Ванеса Агбортаби допринесе с 13 т. за победата на пловдивчанки.

За гостите от парижкото предградие Льовалоа единствената състезателка с двуцифров актив беше крайният нападател Магдалена Буковска със 17 т. (3 аса).

С актив от 1 победа и 2 загуби "Марица" (4 т.) измести "Пари Сен Кло" (1-2, 2 т.) от третото място във временното класиране на група Е. В 4-тия кръг от груповата фаза на ШЛ възпитаничките на турския треньор Ахметджан Ершимшек ще гостуват на германския "Палмберг" (Шверин), от който загубиха драматично с 2:3 гейма у дома миналия месец. Двубоят е следващия четвъртък (15 януари).