Волейболистите ни започват в Бразилия за Лигата на нациите

ЕПА/БГНЕС Мъжкият ни волейболен отбор ще има труден път в Лигата на нациите, за да докаже, че неслучайно стана вицешампион на последното световно първенство.

Мъжкият национален отбор по волейбол на България ще има трудни съперници и в трите си групи от тазгодишния турнир Лига на нациите. Това стана ясно, след като организаторите съобщиха разпределението по групи и седмици.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще започне участието си в бразилската столица Бразилия между 10 и 14 юни, където ще играе срещу домакините, Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран.

Вторият ни етап от турнира ще се проведе в Любляна между 24 и 28 юни. Там наши съперници ще са домакинът Словения, световният шампион Италия, Бразилия, Канада и Украйна. България загуби именно от италианците с 1:3 във финала на миналогодишното световно първенство във Филипините на 28 септември.

Между 14 и 19 юли волейболистите ни ще се преместят в Чикаго, където ще срещнат съставите на САЩ, Полша, Франция, Китай и Бразилия. Големият плюс в случая е големия брой български емигранти в Чикаго, които се очаква да подкрепят горещо нашия тим. Прави впечатление, че неизменен наш съперник и в трите групи е тимът на Бразилия.

Финалите на Лигата на нациите са между 29 юли и 2 август в китайския град Нинбо.