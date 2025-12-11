Българска волейболистка е на 1/2-финал на клубния Мондиал 2025

FIVB Националката Мария Колева помогна на бразилския си клуб да влезе в Топ 4 на световното първенство.

Българската националка Мария Колева се класира с отбора си "Дентил Прая" (Уберландия) за 1/2-финалите на световното клубно първенство по волейбол за жени в Сао Пауло. Бразилският тим записа втора поредна победа в група В, надигравайки американския "Орландо Валикирис" с 3:0 (23, 15, 26), и си гарантира едно от първите две места в потока.

Посрещачката Колева допринесе с 2 т. Най-резултатни станаха три нейни съотборнички с по 14 т. - капитанът Аденизия да Силва (5 блока), Мишел Мариньо (2 блока) и Пейтън Кафри (2 блока). С 12 т. пък завърши Милка Силва (1 блок).

С актив 2-0 е и другият фаворит в групата - европейският шампион "Просеко Док Имоко" (Конеляно). В последния ден от първата фаза тази вечер бразилският и италианският отбор ще се изправят един срещу друг в директен спор за първото място, като и двата тима вече са сигурни за Топ 4.

Полуфиналите са на 13 декември (събота) от 18:30 и 21:00 ч. българско време.

ПРИ МЪЖЕТЕ В ЕВРОПА

И двата български представителя във втория по сила европейски клубен турнир по волейбол при мъжете - за Купата на CEV, са пред отпадане от надпреварата. И шампионът "Левски София", и вицешампионът "Локомотив Авиа" (Пловдив) допуснаха тежки поражения в първите си мачове от 1/16-финалите и се нуждаят от подвизи в реваншите, за да продължат напред.

"Сините" от столицата загубиха у дома срещу германския "Фридрихсхафен" с 0:3 (-25, -21, -21). Пред погледа на националния ни селекционер Джанлорнецо Бленджини в топреализатор за домакините в зала "Левски София" се превърна ветеранът Тодор Скримов с 16 т. (4 аса). Юлиан Вайзиг завърши със 7 т., а Лазар Бучков добави 6 т.

За гостите с по 11 т. допринесоха трима - Густаво Масиел, Паркър ван Бюрен и Симон Коон. Ответният мач е на 7 януари (сряда) в Германия.

Същевременно пловдивчани дебютираха на Стария континент с 0:3 (-21, -22, -16) в гостуването си срещу румънския "Динамо" (Букурещ). Тодор Вълчев и Кристиян Алексов реализираха по 10 т. за "черно-белите". Паул Мирча Пеца заби 18 т. за успеха на домакините, Петър Премович добави 12 т., а Жонатан Кардосо завърши с 11 т.

Реваншът е на 6 януари в Пловдив.