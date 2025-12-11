Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българска волейболистка е на 1/2-финал на клубния Мондиал 2025

"Левски София" и "Локомотив Авиа" са пред отпадане от европейските турнири

Днес, 08:59
Националката Мария Колева помогна на бразилския си клуб да влезе в Топ 4 на световното първенство.
FIVB
Националката Мария Колева помогна на бразилския си клуб да влезе в Топ 4 на световното първенство.

Българската националка Мария Колева се класира с отбора си "Дентил Прая" (Уберландия) за 1/2-финалите на световното клубно първенство по волейбол за жени в Сао Пауло. Бразилският тим записа втора поредна победа в група В, надигравайки американския "Орландо Валикирис" с 3:0 (23, 15, 26), и си гарантира едно от първите две места в потока.

Посрещачката Колева допринесе с 2 т. Най-резултатни станаха три нейни съотборнички с по 14 т. - капитанът Аденизия да Силва (5 блока), Мишел Мариньо (2 блока) и Пейтън Кафри (2 блока). С 12 т. пък завърши Милка Силва (1 блок).

С актив 2-0 е и другият фаворит в групата - европейският шампион "Просеко Док Имоко" (Конеляно). В последния ден от първата фаза тази вечер бразилският и италианският отбор ще се изправят един срещу друг в директен спор за първото място, като и двата тима вече са сигурни за Топ 4.

Полуфиналите са на 13 декември (събота) от 18:30 и 21:00 ч. българско време.

 

ПРИ МЪЖЕТЕ В ЕВРОПА

И двата български представителя във втория по сила европейски клубен турнир по волейбол при мъжете - за Купата на CEV, са пред отпадане от надпреварата. И шампионът "Левски София", и вицешампионът "Локомотив Авиа" (Пловдив) допуснаха тежки поражения в първите си мачове от 1/16-финалите и се нуждаят от подвизи в реваншите, за да продължат напред.

"Сините" от столицата загубиха у дома срещу германския "Фридрихсхафен" с 0:3 (-25, -21, -21). Пред погледа на националния ни селекционер Джанлорнецо Бленджини в топреализатор за домакините в зала "Левски София" се превърна ветеранът Тодор Скримов с 16 т. (4 аса). Юлиан Вайзиг завърши със 7 т., а Лазар Бучков добави 6 т.

За гостите с по 11 т. допринесоха трима - Густаво Масиел, Паркър ван Бюрен и Симон Коон. Ответният мач е на 7 януари (сряда) в Германия. 

Същевременно пловдивчани дебютираха на Стария континент с 0:3 (-21, -22, -16) в гостуването си срещу румънския "Динамо" (Букурещ). Тодор Вълчев и Кристиян Алексов реализираха по 10 т. за "черно-белите". Паул Мирча Пеца заби 18 т. за успеха на домакините, Петър Премович добави 12 т., а Жонатан Кардосо завърши с 11 т.

Реваншът е на 6 януари в Пловдив.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Мария Колева, Купа на CEV, Левски София, Локомотив Авиа

Още новини по темата

Волейболната ШЛ започна с две "български" победи
10 Дек. 2025

"Марица" се размина с първа победа в ШЛ
02 Дек. 2025

"Левски София" отпадна от Шампионската лига по волейбол
26 Ноем. 2025

"Левски София" се нуждае от чудо за ШЛ
19 Ноем. 2025

Бризбън 2032 е новата цел за женския ни волейбол
17 Ноем. 2025

"Марица" влезе в ШЛ за 9-а поредна година
12 Ноем. 2025

Италианец пое за втори път женския волейболен отбор на България
10 Ноем. 2025

Билетите за Евроволей 2026 започват от €25
07 Ноем. 2025

България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония
05 Ноем. 2025

Александър Николов заби 30 т. и стана MVP в Италия

21 Окт. 2025

Ефектът "Казийски" не спря "Левски София" за Суперкупата
19 Окт. 2025

Димитър Каров бе тържествено въведен във волейболната Зала на славата
19 Окт. 2025

След 20 г. Казийски игра в България и изведе тима си до победа
18 Окт. 2025

Бленджини: Да забравим медала и да работим!
17 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ