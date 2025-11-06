Билетите за Евроволей 2026 започват от €25

Българската федерация по волейбол (БФВ) обяви старт на продажбата на билети за европейското първенство за мъже през 2026 г., на което страната ни ще бъде съдомакин. Началото бе дадено днес в 13:00 ч. в онлайн платформата на Eventim.bg.

Анонсът бе направен още вчера, но най-важната информация не беше съобщена предварително на феновете - а именно какви са цените на пропуските за "Арена София". Посочено беше само, че: "Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове."

В допълнение беше обявено, че първият билет символично ще бъде купен от президента на БФВ Любомир Ганев.

След като билетите влязоха в продажба, стана ясно, че най-евтините пропуски са по €25 (48,90 лв.) - за единичен мач на най-високите етажи от трибуните на залата. По-добрите места в близост до игрището струват €30 (58,67 лв.) и €35 (68,45 лв.). Деца до 18 г. и хора с увреждания ще влизат срещу €17,50 (34,22 лв.).

За двубоя на откриването, в който България ще се изправи срещу Северна Македония, ценовите категории са съответно €30, €35 и €40 (78,23 лв.). Тук билетите с отстъпка са по €20 (39,12 лв.).

Предлагат се също и пакетни пропуски. Запалянковците, които искат да гледат всички пет мача на нашите национали, имат избор от три варианта билети - по €105 (205,36 лв.), €120 (234,70 лв.) и €140 (273,81 лв.). За деца и хора с увреждания тези билети са по €70 (136,90 лв.).

Има също дневни билети, осигуряващи достъп до два мача във всеки от състезателните дни. Те са на цени от €40, €50 (97,79 лв.) и €60 (117,35 лв.), а с отстъпката - по €30.

Евроволей 2026 ще се проведе от 9 до 26 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. Нашият национален отбор ще бъде домакин на група В, в която ще се изправи последователно срещу тимовете на Северна Македония (9.IX), Португалия (11.IX), Украйна (12.IX), Израел (14.IX) и Полша (16.IX). Всички мачове на "лъвовете" ще започват в 19:00 ч.