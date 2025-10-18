Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След 20 г. Казийски игра в България и изведе тима си до победа

Звездата на световния волейбол ще помага на "Локомотив Авиа" във финала за Суперкупата

Днес, 21:21
Матей Казийски е промушил топката през двойната блокада на Стефан Чавдаров (№13) и Дмитро Долгополов от "Нефтохимик 2010"
СПОРТАЛ
Матей Казийски е промушил топката през двойната блокада на Стефан Чавдаров (№13) и Дмитро Долгополов от "Нефтохимик 2010"

20 години по-късно суперзвездата на световния волейбол Матей Казийски игра за български отбор.

В столичната зала "Левски София" 41-годишният посрещач показа класата си и изведе "Локомотив Авиа" (Пд) до исторически за клуба финал на Суперкупата на България. Пловдивският тим отстрани "Нефтохимик 2010" с 3:0 (22, 19, 19) и си осигури сблъсък за трофея утре срещу шампиона "Левски София".

Казийски завърши мача с 13 т. (1 блок), като демонстрира 48% ефективност в атака. С по-голям актив от него в тима на "Локомотив Авиа" са Жулиен Георгиев (16) и Тодор Вълчев (14). От отбора на "Нефтохимик 2010" Ади Османович направи 15 т., а с двуцифрен актив е още само Калоян Балабанов - 13 т. (1 блок). 

Матей всъщност ще изиграе само още в следващия мач на пловдивчани, тъй като ще се присъедини към турския гранд "Халкбанк" (Анкара), където треньор е Радостин Стойчев. Този мач ще е срещу волейболния хегемон в последните два сезона - "Левски София".

Тимът на треньора Николай Желязков, който през миналия сезон спечели и титлата, и националната купа, и Суперкупата, ще защитава трофея си, след като разгроми "Берое 2016" с 3:0 (17, 23, 17) в първия полуфинал

С най-голям принос за успеха бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 16 т. (1 блок). Гордан Люцканов добави 14 т. (2 аса, 1 блок), а Тодор Скримов - 13 (2 аса, 1 блок). За старозагорци най-много реализира Джейси Деланси - 9 т., а Бранислав Ханушек завърши с 8.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Матей Казийски

Още новини по темата

Бленджини: Да забравим медала и да работим!
17 Окт. 2025

Казийски ще изиграе най-много два мача в България
15 Окт. 2025

Официално: Евроволей 2026 се мести от Варна в София
14 Окт. 2025

Волейболът яхна вълната и мести Евро 2026 в София
09 Окт. 2025

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026
04 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Долу ръцете от волейболистите!
01 Окт. 2025

Хиляди посрещнаха волейболистите пред "Александър Невски"
30 Септ. 2025

Волейболното чудо на България е сребърно
28 Септ. 2025

Волейболните герои стигнаха до финал с Италия
27 Септ. 2025

Александър Николов вече е и реализатор №1 на Мондиал 2025
26 Септ. 2025

Волейболният устрем отведе България до 1/2-финал на Мондиал 2025
25 Септ. 2025

Женският ни волейболен отбор остана без селекционер
24 Септ. 2025

Волейболният президент: Голямата ни цел остава ЛА 2028
23 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар