След 20 г. Казийски игра в България и изведе тима си до победа

СПОРТАЛ Матей Казийски е промушил топката през двойната блокада на Стефан Чавдаров (№13) и Дмитро Долгополов от "Нефтохимик 2010"

20 години по-късно суперзвездата на световния волейбол Матей Казийски игра за български отбор.

В столичната зала "Левски София" 41-годишният посрещач показа класата си и изведе "Локомотив Авиа" (Пд) до исторически за клуба финал на Суперкупата на България. Пловдивският тим отстрани "Нефтохимик 2010" с 3:0 (22, 19, 19) и си осигури сблъсък за трофея утре срещу шампиона "Левски София".

Казийски завърши мача с 13 т. (1 блок), като демонстрира 48% ефективност в атака. С по-голям актив от него в тима на "Локомотив Авиа" са Жулиен Георгиев (16) и Тодор Вълчев (14). От отбора на "Нефтохимик 2010" Ади Османович направи 15 т., а с двуцифрен актив е още само Калоян Балабанов - 13 т. (1 блок).

Матей всъщност ще изиграе само още в следващия мач на пловдивчани, тъй като ще се присъедини към турския гранд "Халкбанк" (Анкара), където треньор е Радостин Стойчев. Този мач ще е срещу волейболния хегемон в последните два сезона - "Левски София".

Тимът на треньора Николай Желязков, който през миналия сезон спечели и титлата, и националната купа, и Суперкупата, ще защитава трофея си, след като разгроми "Берое 2016" с 3:0 (17, 23, 17) в първия полуфинал

С най-голям принос за успеха бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 16 т. (1 блок). Гордан Люцканов добави 14 т. (2 аса, 1 блок), а Тодор Скримов - 13 (2 аса, 1 блок). За старозагорци най-много реализира Джейси Деланси - 9 т., а Бранислав Ханушек завърши с 8.