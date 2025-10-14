Официално: Евроволей 2026 се мести от Варна в София

FIVB Над два пъти по-големият капацитет на "Арена София" спрямо зала "Конгресна" се оказа решаващият фактор за финалния избор на български град домакин на Евроволей 2026.

София, а не Варна ще бъде домакин на мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г., които страната ни трябва да организира. Решението беше официално взето днес на извънредно заседание на Управителния съвет на федерацията (БФВ).

България ще е съдомакин на Евроволей 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. Шампионатът ще се проведе от 10 до 27 септември догодина, като у нас ще се изиграят двубоите от предварителна група В, както и четири 1/8-финала и два 1/4-финала.

Идеята за промяна на българския град домакин се зароди в началото на месеца след грандиозния успех на националния ни отбор на Мондиал 2026 във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сензационно спечели сребърните медали от световното първенство и интересът към волейбола в страната нарасна неимоверно.

Това провокира БФВ да предприеме стъпки в посока преместване на мачовете на "лъвовете" от 5-хилядната зала "Конгресна" във варненския Дворец на културата и спорта в столичната "Арена София" с капацитет за 12 500 зрители. Намерението беше подкрепено и от градската управа на София, като през миналата седмица Столичният общински съвет (СОС) гласува отпускане на помощ от 600 000 лв. с ДДС за покриване на разходите за подготовка и организиране на домакинството в столицата.

"В хода на заседанието бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. За Федерацията приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието. Вземането на това решение е в съзвучие и с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред максимално широка аудитория", обосноваха днешното си решение от УС на БФВ.

Съперници на България в групата на европейското първенство ще бъдат тимовете на Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел. Първите четири отбора в крайното класиране ще участват в 1/8-финалите, където ще се съберат с най-добрите четири от група D в Клуж-Напока, съставена от Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария.

"Сребърните медали, вдъхновението, което момчетата донесоха, и вълнението сред хиляди деца и фенове от цялата страна доведоха до нова необходимост: да осигурим достъп на възможно най-голям брой зрители до мачовете на националния отбор. Зала "Арена София" предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо. Решението бе взето с уважение към всички партньори и с ясното убеждение, че оставаме отворени и признателни към всички, които са част от успехите на българския волейбол", добавиха от БФВ.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ВЪВ ВАРНА

Добрата новина за софиянци естествено донесе разочарование за варненци. Часове преди заседанието на Управителния съвет на волейболната федерация и. ф. кмет на Варна Павел Попов сподели пред БНТ:

"Палитрата на емоции е много тясна. Тя е между възмущение и гняв. Това е, което изпитват варници по повод предстоящото решение - такова, каквото ни казват, че ще бъде от страна на БФВ. Те искат повече хора да присъстват и да продадат повече билети. Ясно е, че това е едно решение, продиктувано преди всичко от финансови съображения. Само че то не взима под внимание историята и начина, по който варненската публика се е превърнала в седми играч на този отбор. Нещо, което в София никога не е било постигано досега при всички опити."

Попов добави, че Варна ще претърпи и икономически загуби:

"Финансовите ефекти ще бъдат изключително сериозни и те са описани в едно писмо на Българската хотелиерска асоциация, което придружава нашето писмо до Българската федерация по волейбол. Варна разчиташе на това първенство, за да удължи туристическия сезон. То се провежда през септември, един изключително подходящ сезон за това. Варна през септември е много по-подходящото място за провеждане на първенството, отколкото София през септември."

След официалното обявяване на решението тази сутрин от БФВ изразиха благодарност към Варна и не скриха надеждата си за бъдещо сътрудничество:

"По първоначален план домакинството беше свързано с Варна - специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи. Общинският съвет демонстрира готовност и подкрепи проекта - нещо, което заслужава уважение и благодарност от страна на Българската федерация по волейбол. БФВ остава на разположение за съвместна работа с Община Варна в духа на традиционно добрите ни отношения. Федерацията високо цени досегашното партньорство и е отворена за бъдещи домакинства на значими събития, свързани с националния отбор."