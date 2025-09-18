Александър Николов е нападател №1 на световното по волейбол

Лидерът на националния отбор по волейбол Александър Николов е в челото на две от индивидуалните класации на световното първенство във Филипините. 22-годишният посрещач, използван като диагонал от селекционера Джанлоренцо Бленджини, е нападател №1 и реализатор №2 в първата фаза на Мондиал 2025.

След изиграни по три мача в групите от всички 32 отбора младата българска звезда има отбелязани общо 71 точки, от които 63 в атака (както и 5 аса и 3 блока). По-резултатен от Николов е единствено белгийският диагонал Фере Регерс със 73 точки, но той има една по-малко в нападение - 62 (плюс 4 аса и 7 блока).

Следващият по резултатност в българския тим е посрещачът Аспарух Аспарухов. Той се нарежда 47-и сред реализаторите с 34 т. и 51-ви сред нападателите с 27 т. (освен тях той е отбелязал също 4 аса и 3 блока). Другият ни краен нападател Мартин Атанасов е 58-и при реализаторите с 31 т. и 81-ви при атакуващите с 21 т.

Други двама наши волейболисти са сред водещите състезатели на поста център. Капитанът Алекс Грозданов и Илия Петков поделят 4-та позиция сред най-добрите блокировачи с по 9 точкови блокади. Повече от тях имат само финландецът Петери Тюнисмаа (12), словенецът Ян Козамерник (11) и аржентинецът Пабло Кукарцев (10).

Сред най-добрите изпълнители на сервис пък се откроява българският разпределител Симеон Николов. 18-годишният тийнейджър дели 5-о място в тази класация с постигнати 8 аса. Повече директни точки са вкарали диагоналът на Нидерландия Михиел Ахи (12), посрещачът на Турция Ефе Мандъраджъ (10), центърът на Канада Финиън Маккарти (9) и посрещачът на Иран Пория Ханзаде (9).

По-малкият брат на Александър Николов е в Топ 10 и при най-добрите плеймейкъри. Симеон заема именно 10-о място сред разпределителите с 90 успешни завършващи подавания. Тук безспорен №1 е аржентинецът Лучано де Чеко със 137 успешни паса, следван от иранеца Аршия Бенежад (126) и бразилеца Фернандо (115).

От всички изброени разпределители единствено този на "селесао" няма да има възможност повече да развива статистиката си. Причината е, че Бразилия сензационно отпадна още в груповата фаза на мондиала. Трикратните световни шампиони (2002, 2006, 2010) и трикратни олимпийски шампиони (1992, 2004, 2016) завършиха на трето място в гр. Н след тройна въртележка.

В заключителния ден от първия етап на първенството във Филипините южноамериканците бяха разгромени от Сърбия с 0:3 (-22, -20, -22), а Чехия би Китай с 3:0 (24, 19, 18). Така решаващ за Бразилия се оказа загубеният гейм в мача им срещу китайците на старта, след като три отбора приключиха с еднакъв актив и бяха подредени по геймова и точкова разлика.

Сърбите завършиха първи в крайното класиране с баланс 2-1, 6 т. и 6-3 гейма (219:203 т.). Втори станаха чехите с 2-1, 6 т. и 6-3 гейма (202:201 т.). А бразилците останаха под чертата с 2-1, 6 т. и 6-4 гейма (233:217) и отпаднаха още преди 1/8-финалите.

А в Топ 16 се оформи следната решетка за директните елиминации до излъчване на новия световен шампион:



СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА МОНДИАЛ 2025

1/8-финали

Тунис - Чехия 23.IX, 10:30 ч.

Сърбия - Иран 23.IX, 15:00 ч.

САЩ - Словения 22.IX, 15:00 ч.

България - Португалия 22.IX, 10:30 ч.

Полша - Канада 20.IX, 15:00 ч.

Турция - Нидерландия 20.IX, 10:30 ч.

Аржентина - Италия 21.IX, 10:30 ч.

Белгия - Финландия 21.IX, 15:00 ч.

