Вратарят Вуцов напуска националния отбор

Непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, написа футболистът

Днес, 18:45
Светослав Вуцов (вляво) занапред ще се съсредоточава само върху изявите си в "Левски"
БГНЕС
Светослав Вуцов (вляво) занапред ще се съсредоточава само върху изявите си в "Левски"

Вратарят на "Левски" Светослав Вуцов обяви публично, че напуска временно националния отбор. 23-годишният футболист направи това с пост в "Инстаграм" и така косвено потвърди, че наистина около него има напрежение, породено от отношението на треньорския щаб на А тима.

Преди два дни наставникът на вратарите в "Левски" Божидар Митрев разкри, че Вуцов е бил подложен на неправомерен натиск в националния тим и едва ли не е бил посочен за виновник за погрома 1:6 от Турция, защото е закъснял за началото на мача, независимо че бе резерва. Впоследствие селекционерът на А отбора Александър Димитров отрече категорично и посочи като доказателство, че никой не е притискал Вуцов, факта, че последният бе на вратата срещу Испания (0:4).

В днешното си изявление обаче Вуцов-младши пише:

"В последните седмици осъзнах, че присъствието ми в националния отбор предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, въпреки че съм официално повикан. Няма смисъл да посочвам виновни, тъй като не търся конфликт. Търся среда, в която един млад футболист да може да работи спокойно, с доверие и без да се налага непрестанно да си пази гърба. Такава среда съм намерил в клубния си отбор, за което благодаря.

Заявявам публично желанието си временно да се оттегля от националния отбор. Решението ми не е срещу България, а е за да запазя спортната си форма и психическата си устойчивост и да остана верен на принципите, без които футболът няма смисъл - уважение, честен диалог и еднакви правила за всички."

По-нататък Вуцов обявява, че отново би се върнал в тима, ако почувства, че е "истински желан и защитен в среда, където има ясна комуникация, взаимно уважение и фокус върху футбола."

