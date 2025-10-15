Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Националният отбор намери виновника за 1:6 от Турция

Резервният вратар Вуцов закъснял за мача и го обвинили за погрома, треньорът отрича

Днес, 14:56
В 4-те мача от световните квалификации - с Испания в София (0:3), с Грузия в Тбилиси (0:3, на снимката), с Турция в София (1:6) и с Испания във Валядолид (0:4), Светослав Вуцов не бе на вратата само срещу турците и е бил обвинен за загубата, според Божидар Митрев.
БНТ/Стопкадър
В 4-те мача от световните квалификации - с Испания в София (0:3), с Грузия в Тбилиси (0:3, на снимката), с Турция в София (1:6) и с Испания във Валядолид (0:4), Светослав Вуцов не бе на вратата само срещу турците и е бил обвинен за загубата, според Божидар Митрев.

Слуховете за напрежение в националния отбор по футбол след погрома с 1:6 от Турция на Националния стадион "Васил Левски" миналата седмица намериха потвържедние, макар и косвено.

Оказа се, че сред причините за трагичното представяне на тима е и ... закъснението за мача на вратаря Светослав Вуцов, който бе определен за резерва от селекционера Александър Димитров и въобще не влезе в игра. 23-годишният Вуцов-младши дори е бил заплашен с психологическо съсипване.Това става ясно от позиция на Божидар Митрев - треньор на вратарите в клубния тим на Вуцов "Левски", изпратена до dsport. 

Ето и цялото писмо на Митрев, който също бе национал и пази на вратата на А тима в 9 мача в периода 2015-17 г.:

"В последните дни до мен достигнаха информации и твърдения, които засягат личността и професионалната репутация на титулярния вратар на "Левски" - Светослав Вуцов. Считам за свой морален и професионален дълг да изясня позицията си публично.

Категорично заявявам, че обвиненията, отправени към него пред целия национален отбор, са неоснователни и неприемливи. Да се твърди, че закъснение на състезател, който не е участвал в мач, е причина за резултат 1:6, е не само нелогично, но и опит за прехвърляне на отговорност. Още по-тревожно е, че част от треньорския щаб е изразил заплахи и закани пред трети лица за “психическо съсипване” на този млад човек. Подобен подход няма нищо общо със спорта, възпитанието и отговорността, които всички треньори сме длъжни да носим.

Нашият вратар винаги е показвал професионализъм, дисциплина и желание да се развива. Аз стоя зад него и няма да позволя нечие лично отношение да разрушава увереността и психическата му устойчивост. Футболът се гради върху уважение, честност и отборен дух, а не върху лични нападки. Призовавам всеки, който заема треньорски пост, да си спомни, че ние сме там, за да изграждаме играчи и личности — не да ги пречупваме."

На фона на обвиненията за тормоз срещу него след мача с Турция, Светослав Вуцов бе титуляр на вратата в следващия злополучен мач на българския национален отбор - снощи срещу Испания, който приключи с нов разгром  4:0. 

При завръщането на тима селекционерът Александър Димитров отрече да има натиск върху вратаря. 

"Ние напрежение с нито един играч нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Единственото, което отговаря на истината, е, че [Вуцов] закъсня. Има си вътрешен правилник - каза той. - Първо, това не е мой метод и работа на моя щаб. Второ - щеше ли да започне титуляр с актуалния европейски шампион и да се представи на толкова високо ниво? Говорих с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо и той категорично отрече. Няма такова нещо".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мъжки национален отбор, Светослав Вуцов

Още новини по темата

Футболно опълчение не спаси националите от нов резил
14 Окт. 2025

Шеф в БФС се засрами от националите
13 Окт. 2025

Президентът на БФС: С тези футболисти България няма шанс да се гордее
12 Окт. 2025

Турция се подигра с националите ни насред София
11 Окт. 2025

Селекционерът на А тима: Дано един ден настигнем волейболистите
10 Окт. 2025

Турците отказаха да тренират в София
07 Окт. 2025

Селекционерът нарочно искал да изолира националите в Правец
06 Окт. 2025

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026
04 Окт. 2025

Контузия промени плановете на селекционера Александър Димитров
04 Окт. 2025

Националният селекционер отложи подмладяването за друг път
03 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Долу ръцете от волейболистите!
01 Окт. 2025

Хиляди посрещнаха волейболистите пред "Александър Невски"
30 Септ. 2025

Волейболното чудо на България е сребърно
28 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар