Националният отбор намери виновника за 1:6 от Турция

БНТ/Стопкадър В 4-те мача от световните квалификации - с Испания в София (0:3), с Грузия в Тбилиси (0:3, на снимката), с Турция в София (1:6) и с Испания във Валядолид (0:4), Светослав Вуцов не бе на вратата само срещу турците и е бил обвинен за загубата, според Божидар Митрев.

Слуховете за напрежение в националния отбор по футбол след погрома с 1:6 от Турция на Националния стадион "Васил Левски" миналата седмица намериха потвържедние, макар и косвено.

Оказа се, че сред причините за трагичното представяне на тима е и ... закъснението за мача на вратаря Светослав Вуцов, който бе определен за резерва от селекционера Александър Димитров и въобще не влезе в игра. 23-годишният Вуцов-младши дори е бил заплашен с психологическо съсипване.Това става ясно от позиция на Божидар Митрев - треньор на вратарите в клубния тим на Вуцов "Левски", изпратена до dsport.

Ето и цялото писмо на Митрев, който също бе национал и пази на вратата на А тима в 9 мача в периода 2015-17 г.:

"В последните дни до мен достигнаха информации и твърдения, които засягат личността и професионалната репутация на титулярния вратар на "Левски" - Светослав Вуцов. Считам за свой морален и професионален дълг да изясня позицията си публично.

Категорично заявявам, че обвиненията, отправени към него пред целия национален отбор, са неоснователни и неприемливи. Да се твърди, че закъснение на състезател, който не е участвал в мач, е причина за резултат 1:6, е не само нелогично, но и опит за прехвърляне на отговорност. Още по-тревожно е, че част от треньорския щаб е изразил заплахи и закани пред трети лица за “психическо съсипване” на този млад човек. Подобен подход няма нищо общо със спорта, възпитанието и отговорността, които всички треньори сме длъжни да носим.

Нашият вратар винаги е показвал професионализъм, дисциплина и желание да се развива. Аз стоя зад него и няма да позволя нечие лично отношение да разрушава увереността и психическата му устойчивост. Футболът се гради върху уважение, честност и отборен дух, а не върху лични нападки. Призовавам всеки, който заема треньорски пост, да си спомни, че ние сме там, за да изграждаме играчи и личности — не да ги пречупваме."

На фона на обвиненията за тормоз срещу него след мача с Турция, Светослав Вуцов бе титуляр на вратата в следващия злополучен мач на българския национален отбор - снощи срещу Испания, който приключи с нов разгром 4:0.

При завръщането на тима селекционерът Александър Димитров отрече да има натиск върху вратаря.

"Ние напрежение с нито един играч нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали. Единственото, което отговаря на истината, е, че [Вуцов] закъсня. Има си вътрешен правилник - каза той. - Първо, това не е мой метод и работа на моя щаб. Второ - щеше ли да започне титуляр с актуалния европейски шампион и да се представи на толкова високо ниво? Говорих с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо и той категорично отрече. Няма такова нещо".