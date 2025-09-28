Волейболното чудо на България е сребърно

Подвигът на волейболните национали на световното първенство във Филипините приключи със сребърни медали. Във финала на Мондиал 2025 България отстъпи с 1:3 (-21, -17, 17, -10) пред действащия шампион Италия, защитил по безапелационен начин титлата си от Мондиал 2022.

В пълната с над 7000 зрители зала "Мол ъф Ейша Арина" в Пасай сити "скуадра адзура" загуби едва първия си гейм в директните елиминаци. Преди това италианците отстраниха с по 3:0 Аржентина на 1/8-финалите, Белгия на 1/4-финалите и Полша на 1/2-финалите.

Единственото поражение в турнира за новия стар световен шампион дойде в груповата фаза, когато тимът на Фердинандо де Джорджи отстъпи с 2:3 гейма пред белгийците. В другите си две срещи от гр. F "адзурите" биха Алжир и Украйна с по 3:0.

За българския отбор, воден от италианския треньор Джанлоренцо Бленджини, пък това беше изобщо първата загуба на цялото световно. По пътя "лъвовете" надиграха Германия с 3:0, Словения с 3:2 и Чили с 3:0 в гр. Е и минаха през Португалия с 3:0, САЩ с 3:2 и Чехия с 3:1 в елиминационната фаза.

Геройството си националният ни отбор извърши с най-младия състав сред всички 32 участника на световното първенство - със средна възраст под 23 г. Въпреки среброто своите имена със златни букви в историята на българския волейбол записаха разпределителите Симеон Николов (18 г.) и Стоил Палев (22 г.), диагоналите Александър Николов (21 г.) и Венислав Антов (21 г.), посрещачите Аспарух Аспарухов (25 г.), Мартин Атанасов (29 г.), Георги Татаров (22 г.) и Руси Желев (23 г.), централните блокировачи Алекс Грозданов (27 г.), Илия Петков (28 г.), Преслав Петков (21 г.) и Борис Начев (21 г.) и двамата либеро Дамян Колев (23 г.) и Димитър Добрев (17 г.).

Най-резултатен за България във финала днес беше реализатор №1 на целия шампионат - Александър Николов. Диагоналът заби 23 т. и приключи турнира с феноменалните общо 173 т. в изиграните седем мача. Посрещачът Мартин Атанасов добави 11 т. (2 аса, 1 блок).

За шампионската победа на Италия Юри Романо отбеляза 22 т. (5 аса, 1 блок), а Матия Ботоло допринесе с 19 т. (7 аса, 2 блока). "Адзурите" спечелиха световната титла за пети път в историята след 1990, 1994, 1998 и 2022 г. На първо място във вечната ранглиста засега еднолично остава СССР с шест трофея.

За България пък това е общо шести медал от шампионата на планетата при мъжете и втори сребърен след онзи от 1970 г. в София. Останалите ни отличия са бронзови - през 1949 г. в Чехословакия, 1952 г. в СССР, 1986 г. във Франция и 2006 г. в Япония.

ЕМОЦИИ

Еуфорията сред българските фенове в днешния ден напомни за лятото на 1994 г. и подвизите на футболните национали на световното първенство в САЩ. Днешният исторически за страната ни финал събра волейболни запалянковци по улиците на всички най-големи градове в страната.

Масово гледане на мача беше организирано на две места в София - на пл. "Св. Александър Невски" и на ст. "Юнак". Освен в столицата големи екрани на открито бяха разположени в Морската градина във Варна, в парка "Марно поле" във Велико Търново, пред общините в Пловдив, Бургас и Русе.

Самият двубой беше безпрецедентно излъчен по четири български телевизии едновременно - както по платения канал "Макс спорт 2", така и по националните БНТ 1, bTV и "Нова".

Българската федерация по волейбол и Столичната община организират тържествено посрещане на световните вицешампиони. Церемонията ще е на 30 септември, вторник, от 17:30 ч. на пл. "Св. Александър Невски" в София.

ЗА БРОНЗА

По-рано днес с бронзовите медали на Мондиал 2025 се окичи отборът на Полша. В мача за 3-то място "дружина полска" надигра Чехия с 3:1 (18, -23, 22, 21).

Вилфредо Леон избухна с 26 т. (3 блока), а Кевин Сасак допринесе с 11 т. (3 аса) за "бронзовия" успех на поляците. Лукаш Вашина завърши с 19 т. (1 блок), а Патрик Индра добави 11 т. за чехите.

Полша финишира за първи път на трето място на световното и спечели общо шестия си медал след три златни (1974, 2014, 2018) и два сребърни (2006, 2022).