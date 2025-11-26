Медия без
"Левски София" отпадна от Шампионската лига по волейбол

"Марица" пък стартира със загуба в груповата фаза при жените

26 Ноем. 2025
Тодор Скримов забива покрай блокадата на испанците по време на мача в София
CEV
Волейболният първенец на България - "Левски София", отпадна на последното стъпало преди груповата фаза на Шампионската лига.

"Сините", водени от треньора Николай Желязков, допуснаха втора загуба от "Гуагуас" (Лас Палмас) - 0:3 (-18, -20, -19) на реванша в София. Първата среща, играна преди седмица в Испания, завърши също с разгромна победа за съперника - 3:0 гейма. За да влезе в групите на Шампионската лига "Левски София" трябваше да спечели с 3:0 или 3:1, за да си осигури т.нар. "златен гейм", победителят от който продължава напред. "Гуагуас" обаче бързо поведе с 2:0 и нататък мачът се доиграваше.

Най-резултатен за "Левски София" бе Лазар Бочуков с 10 т., Юлиян Вейсик добави 7, а Светослав Гоцев, Димитър Пейчинов и Гордан Люцканов - по 5. За гостите от Лас Палмас Франсиско Безера Соуса реализира 12, а Николас Бруно 10 

"Сините" ще продължат във втория по сила европейски клубен турнир - за Купата на европейската волейболна конфедерация (CEV). Те ще започнат там директно от 1/16-финалите, като ще са домакини в първия мач срещу германския "Фридрихсхафен".

 

Неуспешен старт за "Марица"

Незменният вече 11 години шампион при жените - "Марица", стартира със загуба 9-ото си поредно участие в групите на дамската Шампионска лига. Пловдивчанки отстъпиха с 1:3 (-19, 25, -18, -16) като гост на полския "Девелопрес" (Жешув).

За "Марица" изпъкнаха Ива Дудова със 17 т. и Ванеса Агбортаби 1. А от домакините четири волейболистки събраха двуцифрен актив точки - Тейлър Банистър 21, Лаура Хейрман 13, Лаура Янсен и Марит Яспер - по 12.

Това бе първа загуба през този сезон за българския шампион. Досега той имаше 6 победи в нашето първенство и надделя два пъти с по 3:0 над "Динамо" (Загреб) в квалификацията за групите на ШЛ.

Следващият мач на "Марица" в гр.Е ще е на 2 декември от 18.30 ч. в Пловдив срещу "Палмберг"( Шверин, Гер).

Боряна Ангелова (№17) и Ива Дудова опитват да спрат с блокада атаката на нидерландката Марит Яспер
