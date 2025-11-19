Медия без
"Левски София" се нуждае от чудо за ШЛ

"Нефтохимик" е 1/16-финалист в "Чалъндж къп", а "Берое" приключи във волейболна Европа

19 Ноем. 2025
Възпитаниците на треньора Николай Желязков се нуждаят от миничудо в реванша, който е в София следващата сряда.
Волейболният шампион на България "Левски София" претърпя тежко поражение в първия мач от решаващия плейоф за място в Шампионската лига. В откриващата среща от III квалификационен кръг на най-силния континентален клубен турнир столичани бяха разгромени от испанския първенец "Гуагуас" (Лас Палмас) с 0:3 (-17, -23, -18) като гости на Канарските о-ви.

Интрига имаше единствено в края на втория гейм, когато "сините" наваксаха 5 точки пасив и стигнаха до равенство при 22:22. През останалото време домакините от Гран Канария поддържаха далечна дистанция, като на моменти преднината им достигаше 10 точки разлика - и в първата, и в третата част.

Единствен Тодор Скримов от българския състав завърши с двуцифрен актив, забивайки 10 т. Гордан Люцканов добави още 8. За испанците Бруно Николас и Франсиско Соуса реализираха по 12 т.

Сега възпитаниците на треньора Николай Желязков се нуждаят от миничудо в реванша, който е в София следващата сряда (26 ноември). В своята зала в комплекса "Гартидиж Парк" на Околовръстния път "Левски София" трябва да победи с 3:0 или 3:1, за да предизвика "златен гейм", при успех в който ще влезе в груповата фаза на ШЛ.

Крайният победител от тази двойка ще попадне в група С, където са италианският гранд "Сър Сикома Монини" (Перуджа), германският "Берлин Рисайклинг" и чешкият "Лъви" (Прага).

 

"ЧАЛЪНДЖ КЪП"

Още два български отбора играха днес във волейболна Европа - в третия по сила турнира за "Чалъндж къп".

"Нефтохимик" се класира за 1/16-финалите, след като се наложи в реванша над "Шеноа" (Женева) с 3:1 (-23, 11, 20, 22) у дома в Бургас. В първия мач нашият отбор беше спечелил с 3:0 в Швейцария.

Най-резултатен днес беше Ади Османович с 19 т. (4 блока), а с 12 т. (2 блока) допринесе Калоян Балабанов. В следващия етап бургазлии ще срещнат израелския "Макаби" (Тел Авив), който отстрани испанския "Памеса Теруел".

Същевременно "Берое" отпадна от турнира и приключи участието си на Стария континент. Старозагорци отстъпиха като гости на "Слован" (Братислава) с 0:3 (-26, -21, -19) и отпаднаха, след като бяха спечелили първия мач с 3:2 гейма у дома.

За място на 1/8-финалите словаците ще спорят с нидерландския "Хаузен".

