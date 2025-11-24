"Берое" смени трети треньор за 6 месеца

Собственикът на "Берое" Ернан Банато е освободил треньора Алехандро Сагерас. Това стана три дни след нулевото равенство в домакинството срещу "Спартак 1918" (Варна). С този мач старозагорци удължиха негативната си серия и вече имат седем поредни двубоя без победа. В пет от тях тимът загуби, включително и стана единственият първодивизионен отбор, който отпадна на 1/16-финалите за Купата на България, след като беше отстранен след дузпи от третодивизионния "Витоша" (Бистрица).

За последно "Берое" спечели на 29 септември - 1:0 срещу "Добруджа", а оттогава е отбелязал само 4 гола в следващите 7 срещи. Феновете на отбора искаха оставката на Сагерас от над месец насам, но той упорито твърдеше, че вината за слабите резултати е в лошите терени, на които тренират футболистите му.

"Искаме да изразим нашата най-искрена благодарност към г-н Сагерас за неговия професионализъм, отдаденост и отговорност през почти двете години работа, посветени на развитието и надграждането на футбола в Стара Загора. Пожелаваме му много успех в бъдещите проекти", се казва в съобщението на клуба.

Това е третата треньорска смяна в отбора в рамките на около шест месеца. Пламен Липенски пое на 16 май временно тима, замествайки освободения Хосу Урибе, но в началото на юни Банато обяви, че българинът ще остане за постоянно на поста. След това обаче изненадващо на 4 юли за наставник беше назначен испанецът Виктор Басадре. Той обаче се задържа само за 6 мача и 2 месеца, след което мястото му зае Сагерас, който бе в "Берое" като помощник-треньор от февруари 2024 г.

Временно отборът ще бъде трениран отново от Пламен Липенски. Най-вероятно той ще води отбора в съботното гостуване срещу втория в класирането "ЦСКА 1948" в мач от XVII кръг. В момента "Берое" е на 13-о място в Първа лига с 15 точки от 15 мача.