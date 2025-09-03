"Берое" отново смени треньора си

"Берое" изненадващо освободи треньора Виктор Басадре. Испанецът беше назначен на 4 юли и води отбора само в 6 мача в Първа лига. В тях старозагорци записаха една победа, три равенства и две загуби, като в момента са на 9-о място в класирането.

Не е ясна конкретният повод за решението на собственика на "Берое" Ернан Банато, но в официалното съобщение е споменато, че Басадре е изтъкнал лични причини за напускането си. Извън това в играта на отбора имаше много колебания от началото на сезона.

"Искаме да благодарим на Виктор за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаваме успех занапред", написаха от "Берое".

Това е трета треньорска смяна в клуба от 16 май насам. Тогава бе освободен друг испанец - Хосу Урибе, който се беше превърнал в любимец на феновете заради атрактивния стил на игра, който наложи. След това наставник стана Пламен Липенски, за когото Банато обяви, че ще води тима през сезон 2025/26. По средата на подготовката обаче бе назначен Басадре, а Липенски му стана асистент.

Сега временно тимът ще бъде воден от друг от помощниците - аржентинецът Алехандро Сагерас (54 г.), който е в клуба от февруари 2024 г. Той бе в екипа и на Урибе, а и на наставника преди него - Хосе Луис Ачиари. Сагерас е бил треньор в школите на "Ривър Плейт" и "Реал" (Мадрид), бил е и спортен директор във федерацията на Екваториална Гвинея.

Виктор Басадре е вторият сменен треньор в Първа лига от началото на сезона след Танчо Калпаков ("Монтана"), на чието място бе назначен Анатоли Нанков.