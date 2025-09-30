"Черно море" продължава да залага най-много на по-възрастни играчи

За втори пореден сезон "Черно море" разчита на най-много футболисти, които са на 30 и повече години, в сравнение с всички останали отбори от Първа лига. Това сочи най-новото проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES). В него 16-те ни елитни клуба са подредени по проценти игрово време на футболисти от началото на сезона (до 29 септември), като те са разпределени в четири възрастови категории (до 21, 22-25, 26-29 и над 30 г.).

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев е предоставил най-много игрово време (39%) на футболисти от тима си, които са на и над 30-годишна възраст. Това все пак е леко подобрение спрямо сезон 2024/25, когато този процент беше още по-висок (48.1%). В сравнение с миналото първенство има разместване сред следващите отбори. Сега "Локомотив 1929" (Сф) е втори по процент играли по-възрастни футболисти (38.3%), следван от "Лудогорец" (30.5%) и др.

Вторият от миналия сезон по този показател - "Спартак 1918" (Вн), сега пък е в другата крайност - начело е по най-много време, дадено на играчи до 21 г. - 32.3%. Това значи, че 1/3 от футболистите на този състав, които са взели участие в мачовете от началото на първенството, са на 21 г. и по-млади. Сред отборите, които най-много залагат на млади, следват "Славия" (29.6%) - с приблизително същия процент спрямо миналогодишния (б. а. - тогава бе 30.4%), който бе осигурил лидерската позиция на "белите" в тази възрастова категория. В тази категория столичният "Локомотив 1929" пуска най-малко такива млади играчи (0.3%), а следващият е "Арда" (2.2%).

Изненадващ е лидерът в Първа лига този сезон по най-ниска средна възраст на всичките си футболисти. Това е "Берое", който нерядко е подлаган на критики, че залага прекалено много на чужденци. Играчите на старозагорци са със средна възраст 24.1 г. Следват "Спартак 1918" (24.74 г.), "Монтана" (25.17 г.) и др. Това обяснява защо "Берое" е лидер (както и през миналия сезон) по най-много играли футболисти на възраст между 22 и 25 г. - 80.9% сега, което е още повече спрямо сезон 2024/25 (67% тогава). Сега в тази възрастова група следва пловдивският "Локомотив" (63%), "Монтана" (54.9%) и др. Най-малко играчи в такава възраст пускат "Лудогорец" (21.5%), "Черно море" (26.2%), "Арда" (26.7%) и др.

В категорията 26-29 г. най-често играят футболистите на ЦСКА (51%), след това "Арда" (46.7%), "ЦСКА 1948" (39.8%) и др. Най-рядко се появяват в игра в тима на "Берое" (9.1%), което значи, че там политиката е да играят футболисти до 25 години. Защото при старозагорци не е играл нито един над 30 години.

Обяснимо с най-висока средна възраст са играчите на "Черно море" (28.41 г.), пред "Локомотив 1929" (28.24 г.), "Арда" (27.93 г.) и др.