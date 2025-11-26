В Италия са привлечени най-много български футболисти

ЕПА/БГНЕС Играещият в "Апоел" (Тел Авив) халф Андриан Краев (на преден план) е единственият български футболист в израелското първенство. Брат му Божидар пък е представителят ни в австралийската А-лига и играе в "Уестърн Сидни Уондърърс".

Интересът към българските футболисти от страна на чуждестранни клубове е в пряка зависимост с представянето на националния отбор и на клубовете ни в европейските турнири. По тази причина е доста скромен броят наши играчи, които са в чуждестранни клубове. По данни на Международния център за спортни изследвания (CIES) общо 56 български футболисти в момента играят зад граница.

Най-много са те в Италия. В елитната Серия А се води, че имаме четирима, макар че нито един от тях не е дебютирал официално в дивизията, а играят в младежките формации на клубовете си ("Примавера"). Това са защитниците Валери Владимиров ("Милан") и Кристиян Пехливанов ("Лече"), както и халфовете Димитър Папазов ("Болоня") и Иван Сулев ("Каляри"). Вратарят Велизар-Илия Илиев също е собственост на "Каляри", но е пратен под наем в третодивизионния "Аудаче" (Чериньола). Мерт Дурмуш е играч на "Пиза", но също е преотстъпен - в Серия С на "Тернана". Във второто ниво - Серия Б, пък българите са четирима. Това са мъжките национали Петко Христов ("Специя") и Валентин Антов ("Монца"), както и 19-годишните халфове Стелиян Стоянов ("Бари") и Адриан Райчев ("Фрозиноне"). Последните двама също са в "Примавера" съставите.

Следващата държава по брой български футболисти е Словения - шестима, като това се дължи на факта, че доскорошният треньор на втородивизионния "Табор" (Сежана) Радостин Александров привлече там младите Никола Нейчев, Станислав Петков и Красимир Тодоров.

Следват Португалия и Турция с по четирима българи там. По трима има в Германия, Унгария, Полша, Румъния, Великобритания и Нидерландия. По двама има в Кипър, Гърция, Казахстан, Шотландия, Хърватия, Русия и Сърбия. В седем държави пък има само по един наш футболист. Това са Австралия (Божидар Краев в "Уестърн Сидни Уондърърс"), Чехия (вратарят Алекс Божев в "Славия", Прага), Белгия (Росен Божинов в "Антверп"), Дания (Стефан Велков във "Вейле"), Израел (Андриан Краев в "Апоел", Тел Авив), Босна и Херцеговина (Мартин Паскалев в "Сараево") и Япония (Ахмед Ахмедов в "Шимицу Ес Пулс").

Една съпоставка може да даде представа доколко скромен е износът ни на футболисти. Най-голям е експортът на френски играчи - 1189, а Бразилия има 1418.