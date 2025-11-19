Първа лига е 17-а в света по млади футболисти в клубовете

СПОРТАЛ "Левски" и "Славия" са сред отборите, които предоставят най-много възможност за изява на млади футболисти. На снимката: Кристиян Стоянов ("Славия") и нападателят на "Левски" Борислав Рупанов (вдясно).

Насаденото мнение през последните 10-15 години, че в Първа лига се залага основно на чужденци и младите български футболисти са в миманса не отговаря напълно на истината. Поне в момента.

В най-новото проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES) са класирани 50-те водещи дивизии по света, според процента изиграни минути от футболисти до 21 г., които отговарят на условията за националния отбор на съответната страна, т.е. са нейни граждани или са тренирали поне 5 години в юношеска школа в нея. Изследването обхваща периода от 1 януари до 19 ноември т.г.

В това подреждане Първа лига е в "златната среда" - на 23-о място със 7.2% игрово време, дадено на родни футболисти до 21 г. от общото време на играчите в първенството. За сравнение, само в шест първенства по света този процент е двуцифрен - австралийската А-лига (17.7%), сръбската Суперлига (15.8%), датската Суперлига (11.7%), унгарската НБ1 (11.6%), уругвайската АУФ (11.6%) и словенската Първа дивизия (11.3%).

Във всеки от клубовете от елитната ни дивизия има средно по 5.3 футболисти до 21-годишна възраст. Това ни отрежда 17-о място в света по този показател. Най-много млади играчи на клуб се падат в парагвайската Копа де Примера - по 10 души, но пък там не е толкова висок процентът игрово време, което им се предоставя - 7.5%.

Първа лига е на 23-о място и по общ брой играчи до 21 г. в първенството - 94. В това отношение на първо място е аржентинската Примера дивисион (213 млади играчи), пред колумбийската Примера А (185) и бразилската Серия А (173). Тези 94-има млади български футболисти са записали общо 39 469 минути игра от началото на календарната 2025 г., като по този показател сме №28 в света. Най-много време са престояли на терена аржентинските таланти в родината си - 112 455 минути.