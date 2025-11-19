Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Първа лига е 17-а в света по млади футболисти в клубовете

Първенството ни е в средата и на класацията по общ брой играчи до 21 г.

Днес, 08:33
"Левски" и "Славия" са сред отборите, които предоставят най-много възможност за изява на млади футболисти. На снимката: Кристиян Стоянов ("Славия") и нападателят на "Левски" Борислав Рупанов (вдясно).
СПОРТАЛ
"Левски" и "Славия" са сред отборите, които предоставят най-много възможност за изява на млади футболисти. На снимката: Кристиян Стоянов ("Славия") и нападателят на "Левски" Борислав Рупанов (вдясно).

Насаденото мнение през последните 10-15 години, че в Първа лига се залага основно на чужденци и младите български футболисти са в миманса не отговаря напълно на истината. Поне в момента.

В най-новото проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES) са класирани 50-те водещи дивизии по света, според процента изиграни минути от футболисти до 21 г., които отговарят на условията за националния отбор на съответната страна, т.е. са нейни граждани или са тренирали поне 5 години в юношеска школа в нея. Изследването обхваща периода от 1 януари до 19 ноември т.г.

В това подреждане Първа лига е в "златната среда" - на 23-о място със 7.2% игрово време, дадено на родни футболисти до 21 г. от общото време на играчите в първенството. За сравнение, само в шест първенства по света този процент е двуцифрен - австралийската А-лига (17.7%), сръбската Суперлига (15.8%), датската Суперлига (11.7%), унгарската НБ1 (11.6%), уругвайската АУФ (11.6%) и словенската Първа дивизия (11.3%).

Във всеки от клубовете от елитната ни дивизия има средно по 5.3 футболисти до 21-годишна възраст. Това ни отрежда 17-о място в света по този показател. Най-много млади играчи на клуб се падат в парагвайската Копа де Примера - по 10 души, но пък там не е толкова висок процентът игрово време, което им се предоставя - 7.5%.

Първа лига е на 23-о място и по общ брой играчи до 21 г. в първенството - 94. В това отношение на първо място е аржентинската Примера дивисион (213 млади играчи), пред колумбийската Примера А (185) и бразилската Серия А (173). Тези 94-има млади български футболисти са записали общо 39 469 минути игра от началото на календарната 2025 г., като по този показател сме №28 в света. Най-много време са престояли на терена аржентинските таланти в родината си - 112 455 минути.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

CIES, Първа лига

Още новини по темата

Дербито донесе общо 8150 лв. глоби на "червени" и "сини"
11 Ноем. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
09 Ноем. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
04 Ноем. 2025

Клубовете ни са продали български играчи за €38 млн. за 10 години
29 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
27 Окт. 2025

ФИФА спря трансферите на два клуба от Първа лига
27 Окт. 2025

БФС няма да дава лицензи на клубове без еколог на щат
22 Окт. 2025

Борисов “уреди” дълга на футболен клуб към НАП
22 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
20 Окт. 2025

С обрат във Варна "Левски" се утвърди на върха

19 Окт. 2025

"Лудогорец" за първи път не можа да победи "Спартак 1918" (Вн)
18 Окт. 2025

Трансферите в Първа лига - сезон 2025/26
10 Окт. 2025

Клуб от Първа лига може да остане без лиценз този месец
08 Окт. 2025

Най-скъпият играч в първенството ни струва €4.5 млн.
08 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън